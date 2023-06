Le rallye des crypto-monnaies pourrait prendre de l’ampleur, une chose positive pour AltSignals (ASI)

Les crypto-monnaies surperforment les actions et l’or cette année. Bitcoin a rugi et bondi de plus de 86 % cette année et surpasse le Nasdaq 100 et le Dow Jones. L’indice Nasdaq 100 a augmenté de plus de 30 % tandis que le cours de l’or s’est déplacé latéralement. Dans le même temps, la vente de jetons d’AltSignals s’est poursuivie avec succès au cours des derniers mois.

La crypto-monnaie bat les actions

Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont connu le baptême du feu au cours des derniers mois. En mai de l’année dernière, Terra et son écosystème se sont effondrés, entraînant des milliards de dollars de pertes. Dans la foulée, des entreprises comme Celsius et Three Arrows Capital se sont effondrées. Aujourd’hui, le fondateur de Terra est en prison et fait face à de nombreuses attaques judiciaires.

En novembre, FTX, alors évalué à plus de 30 milliards $, s’est effondré, entraînant d’énormes pertes. À l’époque, de nombreux investisseurs craignaient que l’industrie de la cryptographie n’y survive. Aujourd’hui, Sam Bankman Fried attend son procès aux États-Unis. Cette semaine, il a perdu une requête.

Ce mois-ci, l’industrie de la cryptographie a été confrontée à un défi majeur lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté des poursuites contre Binance et Coinbase. Ces poursuites auront probablement une implication majeure pour l’industrie. Il est encore trop tôt pour prédire comment les poursuites se termineront.

Malgré tout cela, il semble que les crypto-monnaies aient fait preuve d’une grande endurance, comme l’a déclaré Jerome Powell la semaine dernière. Par conséquent, il est probable que le prix du Bitcoin continue de monter en flèche dans les semaines à venir.

Comme indiqué ci-dessous, Bitcoin oscille près de son plus haut niveau de cette année. Il a formé un motif de fanion haussier, qui est un signe haussier. Les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours ont formé un schéma croisé haussier. Par conséquent, il est probable que la pièce explose bientôt plus haut, comme je l’avais prédit dans cet article la semaine dernière.

La vente de jetons d’AltSignals se poursuit

Une autre actualité de la crypto-monnaie importante est que la vente de jetons AltSignals touche à sa fin. Les développeurs ont maintenant levé plus de 1,034 million $ lors de la première phase de la vente de jetons. Cela signifie qu’il ne reste que 3,2 millions de jetons dans la première phase.

Les jetons ASI se vendent désormais à 0,015 USDT, ce qui pourrait être leur plus bas niveau jamais enregistré. Les développeurs augmenteront ensuite le prix de 25 % dans la prochaine phase, qui commencera bientôt.

Pour les débutants, AltSignals est une entreprise qui cherche à tirer parti de la technologie de l’intelligence artificielle pour fournir des signaux précis sur les crypto-monnaies et le Forex. Une bonne chose à propos d’AltSignals est que la société compte déjà des milliers d’utilisateurs, qui lui ont donné d’excellentes critiques. C’est aussi une entreprise rentable.

La nouvelle plate-forme compatible avec l’IA ne remplacera pas complètement le système actuel qui utilise des indicateurs techniques. Au lieu de cela, il complétera la technologie pour offrir des signaux plus précis.

ASI, est-ce un bon achat ?

Alors, AltSignals, est-ce un bon jeton à acheter ? Je crois qu’ASI est un investissement à haut risque et à haut rendement. Si tout se passe bien, le jeton augmentera lorsqu’il sera répertorié dans des échanges de clés comme Uniswap. Nous avons récemment vu le prix de plusieurs jetons comme Pepe et Milady Meme augmenter. En cours de route, de nombreuses personnes qui ont investi quelques centaines de dollars sont maintenant devenues riches.

Le risque est que le jeton puisse également plonger lorsqu’il sera répertorié. Par conséquent, les investisseurs doivent équilibrer le risque et la récompense en allouant une petite partie de leurs portefeuilles à la pièce. Vous pouvez acheter le jeton ASI ici.