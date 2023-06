SNDL, prévision du cours de l’action Tilray: l’intrigue s’épaissit pour les actions de cannabis

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Les actions de cannabis sont en difficulté alors que les investisseurs s’interrogent sur les risques liés à la continuité de leurs activités. La plupart d’entre eux ont plongé à deux chiffres cette année alors que leurs risques de faillite augmentent. Le cours de l’action SNDL (NASDAQ : SNDL) a chuté de plus de 38 % en 2023 tandis que l’action Tilray (NASDAQ : TLRY) a baissé de plus de 41 %. Au cours de la même période, l’indice Nasdaq 100 a grimpé à deux chiffres.

TLRY et SNDL sont des incinérateurs d’argent

La plupart des entreprises de cannabis ont été des brûleurs de trésorerie au cours des dernières années. Tilray Brands, l’un des plus grands acteurs du secteur, a enregistré une perte nette de plus de 1,78 milliard de dollars au cours des quatre derniers trimestres. Il avait déjà perdu plus de 434 millions de dollars au cours de son dernier exercice financier. Ces pertes ont augmenté alors même que la croissance des revenus de l’entreprise se poursuivait.

Au cours du dernier trimestre, Tilray a déclaré que ses revenus avaient légèrement augmenté pour atteindre 154,2 millions de dollars, tandis que son chiffre d’affaires brut avait bondi à 11,7 millions de dollars. La société espère générer des flux de trésorerie positifs plus tard cette année, comme nous l’avons écrit ici. La capitalisation boursière totale de Tilray Brand est passée de plus de 9 milliards de dollars en 2021 à un peu plus de 1 milliard de dollars aujourd’hui.

Pendant ce temps, SNDL a également vu sa capitalisation boursière totale passer de plus de 4 milliards de dollars à environ 325 millions de dollars. Ses états financiers montrent que les revenus de l’entreprise sont passés de plus de 49 millions de dollars en 2019 à 663 millions de dollars dans le TTM. Bien qu’il s’agisse d’une croissance impressionnante, les pertes ont également augmenté au cours de cette période. La perte nette a bondi à 273 millions de dollars dans le TTM.

Les réserves de trésorerie de la SNDL s’amenuisent. Le dernier rapport a montré qu’il disposait de plus de 182 millions de dollars en espèces et en investissements à court terme, contre 510 millions de dollars en 2021. Contrairement à d’autres actions de cannabis, SNDL n’a aucune dette.

Le défi pour TLRY et SNDL Growers est que la demande semble croître à un rythme plus lent que prévu. Dans le même temps, la législation fédérale sur la marijuana aux États-Unis a rencontré une résistance parmi les républicains, créant des incertitudes.

Prévision du cours de l’action Tilray

Le graphique journalier montre que le cours de l’action TLRY est dans une forte tendance baissière depuis un certain temps. Il a récemment franchi le niveau de support important à 2,58 $, le point le plus bas en septembre de l’année dernière. Les actions restent en dessous de toutes les moyennes mobiles tandis que le volume quotidien a reculé. Il n’a pas réussi à combler l’écart à la baisse qui s’est produit en mars après ses faibles résultats.

Par conséquent, le cours de l’action Tilray continuera de baisser alors que l’objectif des vendeurs passe en dessous de 1 $ dans les mois à venir.

Analyse du cours de l’action SNDL

Le cours de l’action SNDL est en chute libre depuis un moment. Cet effondrement a entraîné une baisse des volumes puisque de nombreux investisseurs en cannabis ont abandonné le navire. Les actions sont passées en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours et du support crucial à 1,29 $. Par conséquent, les perspectives sont sombres car les inquiétudes concernant l’industrie persistent.

