SPDR Dow Jones: DIA ETF a formé un modèle haussier rare

Le cours de l’action SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) s’est bien comporté cette année. Il a augmenté d’environ 2,42 % cette année et de plus de 7 % au cours des 12 derniers mois. Le fonds a sous-performé les autres ETF populaires comme le SPDR S&P 500 et Invesco QQQ.

Les actions technologiques en tête

Le SPDR Dow Jones ETF a pris du retard sur les deux autres principaux fonds en raison de leur exposition aux sociétés technologiques. En effet, les entreprises technologiques de ses fonds ont été les plus performantes cette année. Le cours de l’action Salesforce a grimpé de plus de 57 %, ce qui en fait le leader du fonds.

Salesforce, la plus grande société de CRM, a bien fait car la direction met en œuvre un revirement après avoir subi la pression des militants. Certains des principaux détenteurs activistes de la société sont Elliot Management, Starboard Value, Third Point et Inclusive Capital.

Le cours de l’action Apple a bondi de plus de 44 % cette année, les investisseurs pariant que sa croissance se poursuivra. Les actions ont bondi récemment lorsque la société a introduit une nouvelle catégorie dans le secteur. Il a lancé un casque de réalité virtuelle qui pourrait perturber l’industrie.

Microsoft est la deuxième action la plus performante du SPDR Dow Jones ETF, avec un bond de plus de 39 %. L’entreprise est devenue l’un des leaders de l’intelligence artificielle paris cette année grâce à son partenariat avec OpenAI, les créateurs de ChatGPT.

Le cours de l’action Intel a augmenté de plus de 29 % cette année, la demande de semi-conducteurs ayant augmenté. Cependant, la société assiégée a sous-performé d’autres grandes sociétés de semi-conducteurs comme AMD et Nvidia. Nvidia a vu sa capitalisation boursière atteindre plus de 1 000 milliards de dollars.

Les autres sociétés les plus performantes du Dow Jones sont Cisco, American Express, McDonalds et Visa, entre autres.

Il y a eu des retards spectaculaires dans l’indice Dow Jones. Walgreens Boots Alliance a vu ses actions chuter de 235 cette année. Comme je l’ai écrit ici , la croissance et la rentabilité de l’entreprise se sont détériorées au cours des derniers mois. Les autres grands retardataires du DIA ETF sont 3M, Amgen, Chevron, UnitedHealth Group et Goldman Sachs.

Analyse du cours de l’action SPDR Dow Jones ETF

Le graphique journalier montre que l’ETF DIA a suivi une tendance haussière lente au cours des derniers mois. Il a augmenté de plus de 20 % par rapport au niveau le plus bas de 2022. Le titre est passé au-dessus de la moyenne mobile sur 50 et 25 jours. Il a également formé un motif tête et épaules inversé.

Le titre se situe à un niveau de résistance important puisqu’il s’agissait du point le plus élevé de janvier, février et mai. Par conséquent, les perspectives du titre sont neutres avec un biais haussier. Plus de hausse sera confirmée si le titre dépasse le sommet de 345 $ de ce mois-ci.