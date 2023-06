Le projet de loi britannique sur les cryptos et les pièces stables est promulgué

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

Le Royaume-Uni a officiellement reconnu la crypto et les stablecoins comme une activité réglementée après que le roi Charles a approuvé le projet de loi sur les services et les marchés financiers (FSMB).

Le 19 juin, comme indiqué ici, la Chambre des Lords – la chambre haute du parlement britannique – a approuvé le FSMB, mettant le projet de loi à un pas de devenir loi. Cette étape était la sanction royale, une étape finale de l’élaboration des lois au Royaume-Uni où un projet de loi adopté au parlement est officiellement signé dans une loi.

Andrew Griffith, secrétaire économique du Trésor, a commenté :

« 2023 s’avère être une année record pour la réforme de nos services financiers. Cette législation historique nous donne le contrôle de notre règlement sur les services financiers, de sorte qu’il soutient les entreprises et les consommateurs britanniques et stimule la croissance. En abrogeant les anciennes lois de l’UE établies à Bruxelles, cela débloquera des milliards d’investissements – de l’argent qui peut débloquer l’innovation et faire croître l’économie.

La loi confère aux régulateurs des pouvoirs de surveillance

Le FSMB a été introduit en juillet 2022 et cherchait à placer la cryptographie dans le domaine de l’activité financière réglementée. Le projet de loi classe également les pièces stables dans le cadre du système de paiement. [ Lire la suite ;]

Aujourd’hui, jeudi 29 juin 2023, le roi Charles a rempli l’obligation procédurale qui fait de la loi de 2023 sur les services et marchés financiers la loi directrice des régulateurs. La loi, qui comprenait des amendements clés tels que celui-ci au cours du débat, donne aux régulateurs comme la Financial Conduct Authority des pouvoirs de surveillance sur la crypto et les stablecoins dans le pays.

En plus de la FCA, le Trésor britannique, la Banque d’Angleterre et le régulateur des systèmes de paiement auront le pouvoir de formuler et d’appliquer des directives réglementaires clés pour l’industrie.

Le Trésor britannique, la Financial Conduct Authority, la Banque d’Angleterre et le régulateur des systèmes de paiement seront bientôt en mesure d’introduire et d’appliquer des règles pour réglementer le secteur. Des règles concernant la surveillance de la crypto en tant qu’activité réglementée sont attendues dans les 12 prochains mois.

La loi historique du Royaume-Uni sur la cryptographie intervient un mois après que l’UE a officiellement adopté sa loi sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), qui propose une réglementation complète de la cryptographie. Le règlement entre en vigueur en 2024.