Bloomberg : HDFC Bank en Inde est désormais la quatrième plus grande banque du monde

Le paysage bancaire indien a subi un changement tectonique avec l’emblématique Housing Development Finance Corporation (HDFC) Ltd, ayant exécuté une fusion inversée avec HDFC Bank, à compter du 1er juillet 2023.

L’accord a été conclu en avril 2022 avec HDFC Bank sur le point de prendre le contrôle de sa société mère, dans un

… Transaction entièrement en actions de 40 milliards de dollars.

Concernant le marché des actions, la cotation de l’entité nouvellement fusionnée est fermée aux salariés, administrateurs et leurs proches jusqu’au 13 juillet 2023, date au cours de laquelle de nouvelles attributions d’actions seront effectuées.

Points clés

Copy link to section

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la banque HDFC nouvellement fusionnée.

La quatrième plus grande banque du monde par capitalisation boursière

Copy link to section

Bloomberg a noté qu’en USD, l’entité serait évaluée à 172 milliards de dollars, ce qui la placerait au rang de quatrième banque mondiale, derrière seulement JPMorgan Chase & Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd. et Bank of America.

Source: Bloomberg

Selon The Mint, un grand journal de langue anglaise, la capitalisation boursière combinée de HDFC Bank en ferait la deuxième entreprise la plus précieuse en Inde.

La plus grande pondération de la bourse indienne

Copy link to section

Avec HDFC Bank représentant 9,2 % du NSE Nifty et la pondération de HDFC d’environ 6,2 %, l’entité nouvellement fusionnée contribuera à près de 15,4 % de l’indice, remplaçant Reliance Industries de Mukesh Ambani en tant que première action à 10,4 %.

En outre, la fusion verrait des sociétés de renom telles que HDFC Securities, HDFC AMC et HDFC Life Insurance passer sous l’égide de HDFC Bank.

Cela ouvrirait la voie à HDFC Bank pour devenir un conglomérat mondial de services financiers offrant une gamme de services à ses clients.

Structure de l’actionnariat

Copy link to section

La Monnaie note que,

…HDFC Bank sera entièrement détenue par des actionnaires publics, et les actionnaires existants de HDFC Ltd détiendront 41 % de HDFC Bank.

Les actionnaires de HDFC recevront 42 actions de HDFC Bank pour 25 actions qu’ils détiennent, soit un ratio de fusion de 1,68.

Étendre la portée

Copy link to section

La banque fusionnée compte un effectif combiné de 177 000 employés, 8 300 succursales à l’étranger et une clientèle de plus de 120 millions.

HDFC Bank vise une croissance de 18 % à 20 % compte tenu de la croissance robuste des bénéfices et prévoit d’étendre ses succursales de 100 % au cours des prochaines années.

En outre, 70 % des clients bénéficiant de produits tels que les prêts hypothécaires mais n’ayant pas de compte bancaire auprès du prêteur, il est prévu de les aider à ouvrir de nouveaux comptes d’épargne.

Suresh Ganapathy, responsable de la recherche sur les services financiers pour l’Inde chez Macquarie, a été cité dans l’article de Bloomberg,

Dans le monde, il y a très peu de banques, qui peuvent à cette échelle et taille, encore aspirer à doubler sur une période de quatre ans… (restera une) institution redoutable.

D-SIB

Copy link to section

La Reserve Bank of India a désigné HDFC Bank comme l’une des banques nationales d’importance systémique (D-SIB) en mars 2017.

Source: Bloomberg

Au 30 juin, sur la scène mondiale, les billets perpétuels en dollars de HDFC Bank ont nettement surperformé l’indice Bloomberg des obligations coco des banques mondiales, les premiers ayant enregistré un rendement de 3,1 % cette année contre une perte de 3,5 % pour les seconds.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.