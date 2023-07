Le prix de l’Internet Computer (ICP) se situe à un niveau clé : est-ce un achat en juillet ?

Le prix des ordinateurs Internet (ICP) a atteint son plus haut niveau depuis le 5 juin. Le jeton a atteint un sommet de 4,51 $, soit environ 35 % au-dessus du niveau le plus bas de juin. Sa capitalisation boursière totale a bondi à plus de 1,9 milliard de dollars, ce qui en fait la 31e plus grande crypto-monnaie au monde.

Pourquoi Internet Computer a-t-il augmenté ?

Internet Computer est l’un des acteurs les plus puissants de l’industrie de la blockchain. Il s’agit d’une plate-forme complète qui permet aux développeurs de créer des applications entièrement décentralisées (dApps). En effet, son site Web a été construit à l’aide de la technologie.

Internet Computer est plus complet que d’autres blockchains de premier plan comme Ethereum et Solana. D’une part, il propose une pile complète de solutions, y compris des contrats intelligents qui permettent aux gens de créer des solutions dans tous les secteurs.

Le réseau a déjà été utilisé pour créer des centaines de dApps dans plusieurs secteurs. Par exemple, DSVRA est une plate-forme décentralisée de médias sociaux Web3. Les autres plates-formes de l’écosystème sont Distrikt, Juno, Kinic et OpenChat, entre autres.

Le prix ICP s’est bien comporté pour plusieurs raisons. Premièrement, l’écosystème a continué de croître en juin. L’actualité informatique Internet la plus récente est que Sodexo BRS, une multinationale française, a choisi le réseau pour sa plate-forme NFT. Les développeurs ont également lancé Motoko Dev Server, qui aidera les développeurs à créer et à lancer rapidement des dApps.

Plus important encore, le prix des ordinateurs Internet s’est redressé en raison du large rallye crypto. Ce rallye s’est produit alors que de plus en plus de grandes entreprises adoptaient TradFi. TradFi est à l’intersection de la finance traditionnelle et de la crypto.

Blackrock a déposé pour Ishares Bitcoin Trust, un ETF BTC spot. D’autres sociétés comme Invesco, Fidelity et Ark Investments ont décidé de déposer leurs ETF. Dans le même temps, EDX Markets, un échange crypto soutenu par Citadel, Schwab et Fidelity, a été lancé, comme je l’ai écrit ici . Ces événements ont poussé les prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies à la hausse.

https://www.youtube.com/watch?v=ngUo2-UDfQg

Prévision des prix ICP

Le graphique 4H montre que le prix de l’ordinateur Internet ressemble beaucoup au Bitcoin, dont j’ai parlé dans cet article . Il se situe à 4 460 $, le point culminant du 25 juin. Il a formé ce qui ressemble à un motif à double sommet dont le décolleté était à 3,81 $.

Le prix ICP a dépassé les moyennes mobiles sur 50 et 25 périodes. Il s’est également déplacé au-dessus de la ligne médiane de l’outil de fourche d’Andrews. Par conséquent, plus de gains ne seront confirmés que si la pièce se déplace au-dessus du point de résistance important à 4,55 $.

Un tel mouvement invalidera le modèle à double sommet. Cela ouvrira la possibilité d’un prix passant au niveau psychologique suivant à 5 $.