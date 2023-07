Prévision de prix pour LayerAI (LAI) alors que l’étape 1 de la prévente d’AltSignals touche à sa fin

Les crypto-monnaies basées sur l’intelligence artificielle (IA) ont continué à surfer sur le battage médiatique de l’IA, LayerAI (LAI) étant le plus grand gagnant de la semaine dernière. Le prix de LAI a bondi de 50 % en sept jours alors que la première étape de la prévente de la nouvelle crypto-monnaie ASI basée sur l’IA prend fin.

Au moment de mettre sous presse, la première étape de la prévente d’AltSignals avait déjà vendu 97,74 % de ses jetons, ce qui montre que les investisseurs sont confiants dans la nouvelle plateforme de génération de signaux de trading basée sur l’IA d’AltSignals.

Qu’est-ce que LayerAI (LAI) et pourquoi son prix augmente-t-il ?

Copy link to section

LayerAI, officiellement CryptoGPT (GPT), est une blockchain ZK Layer-2 qui vous permet de posséder la monétisation de vos données d’IA. Il héberge actuellement des applications et plus de 2 millions d’utilisateurs, ce qui en fait l’une des plus grandes blockchains d’IA. La blockchain a été conçue pour décentraliser la richesse du marché de l’IA et des données d’un billion de dollars.

En un mot, LayerAI fournit des données à l’industrie de l’IA, qui s’est transformée en une entreprise d’un billion de dollars après le lancement de ChatGPT. En tirant parti de la puissance de la technologie blockchain, LayerAI est également en mesure de transformer chaque tâche de leur vie quotidienne en une source de revenus.

La principale raison pour laquelle le prix de la crypto-monnaie LayerAI (AI) augmente est que les projets d’IA ont vu leur croissance exploser ces dernières semaines. En plus de l’engouement accru pour l’IA, LayerAI a été en mesure de résoudre le principal problème auquel sont confrontés la plupart des nouveaux projets d’IA, à savoir le manque d’utilisateurs suffisants pour atteindre la popularité de ChatGPT.

Avec plus de 2 millions d’utilisateurs, LayerAI est l’une des rares plates-formes de crypto-monnaies d’IA à se rapprocher du succès de ChatGPT.

Prévision de prix pour LayerAI (LAI)

Copy link to section

Le prix de LayerAI (LAI) est revenu au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Au moment de mettre sous presse, le prix oscillait entre le niveau de retracement de 50 % et de 61,8 %.

Si le jeton continue sur la même tendance, il dépassera facilement le niveau de retracement de 61,8 % à 0,02049 $ d’ici la fin de cette semaine.

À long terme, le prix du jeton LAI devrait grimper vers son sommet de juin de 0,0282 $.

Prévente d’AltSignals

Copy link to section

Grâce au développement d’une toute nouvelle plateforme de trading pilotée par l’IA, AltSignals va exploiter le potentiel de l’IA générative avec sa prochaine plateforme ActualizeAI, qui combine l’IA et la technologie blockchain pour produire la meilleure intelligence actuellement disponible en ligne dans le secteur du trading.

AltSignals est déjà considérée comme l’une des plates-formes de crypto-monnaie avec un avenir prometteur pour un certain nombre de raisons. Parmi eux, depuis ses débuts en 2017, la plateforme s’est développée pour accueillir une communauté de plus de 50 000 utilisateurs, qui ont tous accès à l’outil d’indicateur de trading breveté AltAlgoTM de la plateforme qui affiche un taux de réussite exceptionnel de 64 % en moyenne.

Dans le but d’augmenter ce taux à plus de 80 %, AltSignals utilise l’énorme potentiel de l’IA pour développer sa pile de trading ActualizeAI. AltSignals organise actuellement une prévente pour sa nouvelle crypto-monnaie, ASI, alors qu’il se prépare à lancer sa plateforme d’IA.

ActualizeAI utilise l’apprentissage par renforcement pour équilibrer automatiquement le rapport risque/récompense sur toutes les transactions afin que les membres puissent profiter des meilleurs prix d’achat et de vente. Cela facilite la prise de décisions sans être affecté émotionnellement. Grâce à un système qui apprend et améliore en permanence le calibre de ses signaux de trading, les utilisateurs ont accès aux informations les plus récentes disponibles.