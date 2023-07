Analyse du cours des actions à l’arrivée: l’intrigue s’épaissit à la fin de l’accord de Kensington

Les stocks de véhicules électriques (VE) ont connu une belle journée lundi après que Tesla a annoncé de solides livraisons trimestrielles. Des entreprises comme Tesla, Rivian et Lucid Motors ont vu leurs actions bondir lundi. Toutes les entreprises de véhicules électriques n’ont pas rejoint ce rallye. Le cours de l’action Arrival (NASDAQ : ARVL) a plongé de plus de 70 % au cours des 12 derniers mois et se situe toujours près de son plus bas record.

Les risques de faillite subsistent

Copy link to section

Arrival est une petite entreprise manufacturière qui espère devenir un acteur de premier plan dans le domaine de la livraison. La société britannique en est encore à ses débuts dans la construction des véhicules, ce qui signifie qu’elle n’a pas encore commencé à générer des revenus. Au lieu de cela, la société a annoncé d’énormes commandes d’achat auprès d’entreprises bien connues.

Le plus grand défi pour les actions d’Arrival est que sa consommation de trésorerie reste élevée malgré les mesures prises par l’entreprise pour réduire les coûts. Pour les actionnaires, les risques de dilution et même de faillite de l’entreprise sont importants.

Arrival a pris plusieurs mesures pour renforcer sa position de trésorerie. En mars, la société a annoncé une ligne de financement par actions de 300 millions de dollars auprès de Westwood Capital. Il a terminé le premier trimestre avec 130 millions de dollars en espèces, dont certains provenant d’Antara.

Pourtant, l’entreprise est maintenant dans une situation difficile. Lundi, Arrival a annoncé qu’elle mettait fin à son accord de rapprochement avec Kensington Acquisition Corp. Lors de son dernier appel sur les résultats, la société a déclaré que l’acquisition rapporterait jusqu’à 283 millions de dollars. Il a maintenant embauché Teneo et Valeurs Mobilières TD pour trouver des alternatives.

Est-il sûr d’acheter des actions d’Arrival ?

Copy link to section

Par conséquent, il est probable que le processus financier et de fabrication de l’entreprise soit sous pression. Considérez la déclaration des PDG lors du dernier appel sur les résultats (c’est moi qui souligne):

“La combinaison valide la stratégie d’Arrival consistant à proposer un véhicule de livraison du dernier kilomètre de classe 4 spécialement conçu sur le marché américain et devrait fournir un montant significatif de capital pour le programme XL. Nous sommes impatients de nous associer à Kensington pour atteindre nos objectifs de production. »

Je crois que le cours de l’action d’arrivée a plus d’inconvénients à l’avenir. Il a mis fin à un accord de partenariat important, brûle beaucoup d’argent et fait face à une concurrence importante,

L’entreprise a besoin de plus d’argent pour développer son activité. Dans sa dernière déclaration de continuité d’exploitation, la société a déclaré qu’elle commencerait à fabriquer la camionnette de livraison XL l’année prochaine lorsqu’elle lèverait son capital dédié. Cela signifie qu’il devra encore lever des capitaux supplémentaires.

Je pense que les perspectives de faillite d’Arrivals sont réelles, ce qui rend le titre hautement spéculatif. En tant que tel, je recommande aux investisseurs d’éviter la société car le titre pourrait reculer au plus bas depuis le début de l’année de 1,69 $.

