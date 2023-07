Les PMI de Caixin en Chine qui se refroidissent suggèrent que “la reprise n’a pas encore trouvé une base stable”

Suite aux chiffres PMI tièdes du gouvernement qui ont été publiés la semaine dernière, les PMI de Caixin Chine se sont modérés depuis mai 2023.

Dans la dernière version de Caixin, la jauge combinée de l’activité commerciale (y compris les services et la fabrication) est passée d’un sommet de 29 mois de 55,6 en mai 2023 à 52,5 en juin 2023.

Bien qu’il s’agisse de la sixième lecture expansionniste consécutive, elle a été la plus faible cette année, glissant sous les niveaux de janvier 2023.

Tout comme les données du NBS du gouvernement qui ont été publiées la semaine dernière, le secteur manufacturier a déçu, tandis que le secteur des services a continué de se développer mais à des taux nettement plus lents.

Dans le secteur manufacturier, tant la création d’emplois que l’optimisme ont souffert en juin 2023.

Commentant les dernières données, le Dr Wang Zhe, économiste principal au Caixin Insight Group, a déclaré :

Les nouvelles commandes étaient en territoire d’expansion mais sont tombées à un creux de cinq mois, tandis que l’emploi agrégé a connu une légère hausse tirée par la croissance du secteur des services.

Fait intéressant, les coûts moyens des intrants ont eu tendance à baisser, marquant le premier cas de ce genre en plus de trois ans, tandis que les frais de production ont baissé pour un troisième mois consécutif, ce qui implique l’émergence possible de pressions déflationnistes.

Le secteur des services a été le phare de l’optimisme dans la reprise économique chinoise post-covid et s’est développé pour un sixième mois consécutif.

Cependant, la mesure a marqué le rythme de croissance le plus faible en cinq mois, tombant à 53,9, contre 57,1 en mai 2023, et sous-performant les attentes de 56,2 comme indiqué par Investing.com.

Cela indique une perte de dynamisme de l’économie chinoise après la réouverture et la levée des restrictions sanitaires sévères, et pourrait venir menacer la reprise.

Comme indiqué dans un article précédent concernant les chiffres PMI NBS de la semaine dernière,

L’activité commerciale et les nouvelles commandes ont toutes deux augmenté à des taux nettement plus lents qu’en mai, certaines entreprises ayant signalé que la demande du marché était inférieure aux prévisions internes.

L’inflation du coût des intrants est restée inférieure à la « tendance des séries », tandis que les charges liées à la production sont restées rigides.

Les nouvelles commandes ont continué d’augmenter (c’est-à-dire qu’elles sont restées au-dessus de 50) pour le sixième mois consécutif, mais se sont considérablement modérées, atteignant leurs niveaux les plus bas depuis décembre 2022.

Entre-temps, les exportations ont été robustes mais ont également légèrement diminué pour atteindre leur niveau le plus faible depuis janvier 2023.

Comme indiqué dans les données PMI du BNS de la semaine dernière, la demande extérieure, le tourisme et les voyages ont été des moteurs importants de la croissance des services après la réouverture, mais semblent maintenant s’essouffler.

Fait intéressant, la jauge du climat des affaires sur 12 mois s’est améliorée pour la première fois en cinq mois alors que les conditions d’exportation se sont améliorées, que les entreprises ont anticipé une augmentation des nouvelles commandes et que les marchés ont attendu le déploiement de mesures de soutien par le gouvernement.

L’emploi a continué d’afficher des gains, restant au-dessus de 50, et a enregistré la plus forte hausse en trois mois, grâce au sentiment positif de l’industrie.

Les coûts moyens des intrants dans l’ensemble des services ont été considérablement plus fermes, se maintenant au-dessus de 50 pour le 36 e mois consécutif, la création d’emplois ayant fait grimper les coûts de main-d’œuvre, tandis que les coûts de production ont augmenté pour un 14 e mois consécutif.

Cependant, les coûts des intrants ont augmenté à un rythme plus rapide que les prix en aval au cours de l’année écoulée, ce qui pourrait signaler une faiblesse relative de la demande.

Selon le rapport,

Commentant les données composites, Zhe a écrit,

À l’avenir, un soutien politique plus fort est nécessaire au niveau macro, ainsi qu’une plus grande efficacité de mise en œuvre d’un point de vue micro, pour garantir que les politiques profitent directement aux acteurs du marché et renforcent ainsi l’emploi et les attentes du marché.