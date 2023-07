Nifty 50, Sensex indexe les meilleurs et les pires stocks de 2023 révélés

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

L’indice indien Nifty 50 a atteint un niveau record alors que les investisseurs ont applaudi le rôle croissant de l’économie du pays. L’indice, qui suit les plus grandes entreprises indiennes, a atteint un sommet de 19 410 ₹. De même, l’indice BSE Sensex a bondi à 65 507 ₹. Les deux indices de premier ordre ont bondi de plus de 14 % par rapport au niveau le plus bas cette année.

Le rallye des actions indiennes se poursuit

Les indices Nifty 50 et BSE Sensex se sont bien comportés cette année alors que les entrées sur le marché indien se poursuivent. Les données publiées par la CNUCED ont montré que l’Inde était l’un des principaux bénéficiaires d’investissements directs étrangers (IDE) dans le monde.

Les investisseurs sont attirés par le rôle croissant de l’Inde dans le monde et par la reprise économique. L’Inde a continué à jouer son rôle de meilleure alternative à la Chine. En conséquence, le pays a accueilli de nombreux fabricants qui réduisent les risques en provenance de Chine. En juin, les relations entre l’Inde et les États-Unis se sont améliorées après la visite de Narendra Modi.

Tata Motors a été les actions de l’indice Nifty 50 les plus performantes cette année. Son action a bondi de plus de 52 % alors que les investisseurs applaudissent la stratégie de redressement de la société. Le cours de l’action ITC a bondi de plus de 42 % cette année, ce qui en fait la deuxième meilleure performance. ITC est un conglomérat de premier plan présent dans différents secteurs.

Les actions de Baja Auto ont bondi de 34 %. Les autres principaux constituants de l’indice Nifty 50 sont les laboratoires du Dr Reddy, Britannia Industries, Power Grid Corporation et Titan Company, entre autres. Toutes ces actions ont bondi de plus de 20 %.

En revanche, les principaux retardataires de l’indice Nifty 50 sont Adani Enterprises, Hindalco Industries, Infosys et Adani Power. Toutes ces actions ont chuté de plus de 10% cette année,

En ce qui concerne l’indice BSE Sensex, ITC, Dr. Reddy’s, UltraTech Cement, Larsen & Toubro et Nestlé ont été les plus performants.

Prévisions de l’indice Nifty 50

Dans mon dernier article sur les indices Nifty 50 et Sensex, j’ai noté que les deux avaient plus de potentiel si le premier franchissait le niveau de résistance de 18 888 ₹. J’ai également écrit que les deux indices avaient une corrélation étroite l’un avec l’autre.

Maintenant, comme indiqué ci-dessus, l’indice Nifty a dépassé ce niveau de résistance, qui était le côté supérieur du motif de la tasse et de la poignée. L’indice reste au-dessus de toutes les moyennes mobiles et du nuage Ichimoku. Les oscillateurs comme le MACD et le Relative Strength Index (RSI) ont continué à augmenter.

Par conséquent, l’indice continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau clé à 20 000 ₹. Un mouvement en dessous de 19 000 ₹ invalidera la vue haussière. Si cela se produit, l’indice Sensex passera à plus de 66 000 ₹.