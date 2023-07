Analyse USD / CAD avant le rapport sur l’emploi du NFP américain et du Canada

Le taux de change USD/CAD a fait un retour en force après les bonnes données économiques des États-Unis. Il a bondi à un sommet de 1,3373, le plus haut niveau depuis le 12 juin de cette année. Il a grimpé de plus de 1,88 % par rapport au point le plus bas cette année.

Les rendements obligataires américains s’envolent

La plus grande nouvelle du dollar a été le rapport sur l’emploi solide d’ADP. Le rapport a montré que le secteur privé a créé plus de 459 000 emplois en juin. En conséquence, les investisseurs se sont tournés vers la sécurité du dollar américain alors qu’ils prévoyaient d’autres hausses de la Fed.

Les investisseurs se sont également débarrassés des obligations d’État américaines, poussant le rendement des obligations à 2 ans au plus haut niveau en plus de 16 ans. Les rendements obligataires à court et à long terme ont également bondi tandis que l’inversion est tombée à son plus bas niveau en une décennie. Les actions américaines ont plongé, le Dow Jones effaçant 500 points.

D’autres données américaines récentes ont été solides, signalant que les récentes hausses de taux ne ralentissent pas l’économie assez rapidement. Jeudi, les données ont révélé que les demandes initiales d’assurance-chômage ont chuté tandis que l’ISM non manufacturier PMI est resté stable au-dessus de 50.

La confiance des consommateurs américains a bondi en juin alors que le secteur de l’habitation est demeuré assez solide au cours des derniers mois.

La prochaine actualité clé du forex seront les prochaines données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP). Les économistes estiment que l’économie a créé plus de 225 000 emplois en juin, tandis que le taux de chômage a chuté à 3,6 % au cours du mois.

L’autre nouvelle à surveiller sera le rapport sur l’emploi au Canada. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que le taux de chômage a légèrement augmenté à 5,3%, l’économie ayant créé 20 000 emplois en juin.

L’implication d’un tel rapport est que la Banque du Canada (BdC) continuera de faire une pause lors de sa réunion du 12 juillet de cette année.

Prévisions USD/CAD

Le taux de change USD/CAD a connu un fort retour haussier ces derniers jours. Au cours de cette période, il a réussi à transformer l’important niveau de résistance à 1,3302 en un support. Ce prix était le point le plus bas en avril.

La paire a formé une tête et des épaules inversées et s’est déplacée au-dessus de la moyenne mobile sur 50 périodes. Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de surachat de 80.

Par conséquent, je soupçonne que la paire reculera et retestera l’important support à 1,3300. Il reprendra alors la tendance haussière si cela se produit.

