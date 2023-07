Prédiction de prix pour AltSignals (ASI) alors que Bitcoin est à plus de 30 000 $

Les prix des crypto-monnaies sont restés assez stables au cours des dernières semaines. Bitcoin est resté légèrement au-dessus du point de résistance situé à 30 000 $ tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les devises numériques est restée supérieure à 1,2 billion $. C’est un signe indiquant que les crypto-monnaies sont extrêmement résistantes face à des défis majeurs.

La résilience du marché des crypto-monnaies continue

Copy link to section

Les crypto-monnaies ont traversé des défis majeurs au cours des 13 derniers mois. Terra et son écosystème se sont effondrés en mai de l’année dernière, entraînant des pertes de plus de 40 milliards $. Peu de temps après, Celsius et Voyager Digital se sont effondrés.

L’autre grand effondrement de l’industrie des crypto-monnaies a été FTX, le deuxième plus grand échange de crypto-monnaies. Il s’est effondré en novembre de l’année dernière, entraînant des milliards de dollars de pertes. Heureusement, la nouvelle direction s’est efforcée de renommer et de redémarrer l’échange.

Le récent défi de l’industrie des crypto-monnaies a été la réglementation. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a décidé de poursuivre Binance et Coinbase, deux des plus grands acteurs mondiaux. Alors que les crypto-monnaies ont chuté après le procès, la plupart d’entre elles ont bondi à deux chiffres depuis lors.

Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont également restés résilients après que la Réserve fédérale a adopté son ton le plus belliciste depuis des années. Il a fait passer les taux d’intérêt de près de zéro pendant la pandémie à plus de 5 %.

Il n’est pas clair si le prix du Bitcoin continuera d’augmenter. Comme je l’ai écrit ici, Bitcoin doit dépasser le sommet de l’année dans un environnement affichant un volume élevé pour poursuivre la tendance haussière. Bien qu’il ait formé un motif de drapeau haussier, il a également créé un double sommet, qui est généralement un signe baissier.

La prévente de jetons AltSignals continue son chemin

Copy link to section

L’une des meilleures nouvelles de l’industrie des crypto-monnaies était le récent succès de la prévente de jetons d’AltSignals. Les développeurs ont récemment clôturé la première étape de la prévente de jetons, au cours de laquelle ils ont levé plus d’un million de dollars.

Ils sont maintenant passés à la deuxième étape de la prévente de jetons, qui a également permis de récolter plus de 1,1 million $. 50 % des jetons de la deuxième étape ont déjà été vendus. Les acheteurs de la première étape de la prévente de jetons ont vu la valeur de leurs jetons bondir de 25 %. Le jeton se vend à 0,01875 USDT et les développeurs augmenteront son prix de 12 % dans la prochaine étape de la prévente.

Pour les débutants, AltSignals est une entreprise leader dans les services financiers qui se tourne vers l’industrie à croissance rapide de l’intelligence artificielle. C’est déjà une entreprise rentable avec des milliers de clients de chaque coin du monde.

La société fournit des signaux de trading sur les crypto-monnaies, les devises et d’autres actifs financiers. Ces signaux proviennent de l’analyse technique traditionnelle. Maintenant, les développeurs se tournent vers l’IA, qui, selon eux, est une meilleure approche des prédictions.

Par conséquent, la prévente de jetons ASI est un élément important de cette transition. Une fois terminée, la plate-forme deviendra une organisation autonome décentralisée (DAO) où les détenteurs voteront sur les questions clés et prendront une part des bénéfices.

De plus, les détenteurs de jetons ASI bénéficieront de plus de fonctionnalités dans son écosystème. Les détenteurs de plus de 50 000 jetons bénéficieront de fonctionnalités telles qu’un accès complet à l’outil Actualize AI, des listes de surveillance illimitées et la possibilité de gagner un revenu passif grâce aux jetons. Vous pouvez en savoir plus sur AltSignals dans ce livre blanc.

Alors, AltSignals, est-ce un bon achat ? Investir dans des jetons en cours de prévente est toujours une chose risquée car l’industrie n’est pas encore réglementée. Par conséquent, vous devez être prudent avant d’acheter le jeton car la valeur peut tomber à zéro. Cependant, il y a aussi une probabilité qu’il monte en flèche comme nous l’avons vu avec d’autres jetons comme Pepe et Keke. Vous pouvez acheter le jeton ASI ici.