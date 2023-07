Analyse EUR/GBP alors qu’un modèle à double fond se forme lentement

Le taux de change euro-livre (EUR/GBP) a poursuivi sa tendance baissière mardi. La paire a chuté à un plus bas de 0,8550, quelques points en dessous du plus haut de 0,8656 du mois dernier. Il a chuté de plus de 4,8 % par rapport au point le plus élevé de cette année.

Le marché du travail britannique est toujours solide

La paire EUR/GBP a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois tandis que le taux GBP/USD a bondi au plus haut niveau en 15 mois. Les actualités GBP les plus récentes étaient les derniers chiffres de l’emploi au Royaume-Uni.

Les données économiques publiées par l’Office des statistiques nationales (ONS) ont montré que l’économie a ajouté plus de 102 000 en trois mois jusqu’en mai. Cette augmentation était de quelques points en dessous de l’estimation médiane de 125k.

La croissance des salaires a continué d’augmenter en mai. Le salaire moyen hors bonus a bondi de 7,3 %, supérieur à l’estimation médiane de 7,1 %. Le salaire moyen plus bonus a augmenté de 6,9 %, supérieur à l’estimation médiane de 6,8 %. Le taux de chômage s’est établi à 4 %.

Ces chiffres signifient que le marché du travail britannique est solide, de nombreuses entreprises ayant du mal à trouver des travailleurs. Dans le même temps, le pays traverse une crise majeure du coût de la vie, avec une inflation à 8,7%.

Par conséquent, les économistes s’attendent à ce que la Banque d’Angleterre (BoE) continue de relever ses taux d’intérêt. La plupart d’entre eux voient les taux augmenter de 0,25 % à 5,0 %.

L’autre nouvelle importante sur l’EUR/GBP mardi était les dernières données allemandes sur l’inflation. Selon l’agence des statistiques, l’indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3 % en juin après avoir chuté de -0,1 % en mai. L’inflation a augmenté de 6,4 % en glissement annuel.

Analyse technique EUR/GBP

Graphique EURGBP par TradingView

Le prix EUR à GBP a suivi une tendance baissière au cours des derniers mois. Après avoir culminé à 0,8656 en juin, la paire a reculé à un plus bas de 0,8520 la semaine dernière. La paire est passée sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes. Il est tombé en dessous de l’indicateur Ichimoku Cloud.

Pendant ce temps, l’indicateur MACD a dérivé vers le haut. Il forme maintenant une configuration à double fond dont le décolleté est à 0,8656. Par conséquent, davantage de baisse sera confirmée si le prix passe sous le support à 0,8520. Un mouvement en dessous de ce support ouvrira la possibilité qu’il tombe en dessous de 0,8500.