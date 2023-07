Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les crypto-monnaies ont évolué latéralement au cours des deux dernières semaines, avec Bitcoin planant au-dessus du niveau important de 30 000 $. La plupart des altcoins sont également restés dans une fourchette étroite, les volumes restant nettement inférieurs. Ces mouvements de prix pourraient indiquer le calme avant la tempête pour l’industrie des crypto-monnaies.

L’indice de peur et de cupidité stagne

Copy link to section

Un rapide coup d’œil aux indicateurs clés du secteur financier donne plus de détails sur l’état du marché. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies étroitement surveillé est resté au niveau neutre de 56. Il était dans la zone de cupidité il y a quelques semaines.

Dans le même temps, l’indice du dollar américain a chuté à 102 $ tandis que l’indice VIX reste stable en dessous de 20 $. Pendant ce temps, l’indice de peur et de cupidité suivi par CNN Money s’est déplacé vers la zone de cupidité extrême.

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont restés dans une fourchette étroite alors que les investisseurs évaluent les récentes demandes d’ETF. La plupart des analystes pensent que la SEC acceptera les nouvelles demandes en raison des clauses de surveillance que l’entreprise a mises en place. Il s’agit d’une clause importante qui vise à empêcher la manipulation du marché.

Bien que la SEC soit une entité importante dans cette situation, elle n’aura pas le dernier mot sur la demande d’ETF. Un juge aux États-Unis pourrait statuer en faveur de Grayscale, créateur du GBTC Fund. La société a poursuivi la SEC pour avoir rejeté son projet de conversion de GBTC en ETF.

Au final, un ETF Bitcoin au comptant pourrait entraîner une plus grande demande de Bitcoin, car ces sociétés continuent de conserver leurs pièces. Cependant, à long terme, les analystes se demandent s’il y aura suffisamment de demande institutionnelle pour la pièce.

Le prochain catalyseur important pour le bitcoin et d’autres crypto-monnaies sera les prochaines données sur l’inflation des consommateurs américains. Si l’inflation baisse à un rythme plus rapide que prévu, ce sera une bonne chose pour les crypto-monnaies car cela réduira l’urgence de nouvelles hausses de taux.

La vente de jetons Chancer continue

Copy link to section

Pendant ce temps, Chancer, une nouvelle société dans l’industrie de la crypto-monnaie, a levé plus de 730 000 $ dans l’une des préventes de jetons les plus réussies de l’année. Elle a vendu plus de 73 millions de jetons en moins d’un mois, signalant qu’il y a une forte demande pour le jeton.

Chancer est une entreprise qui cherche à perturber l’industrie en pleine croissance des paris sportifs et des pronostics. Les développeurs créent une plate-forme de paris qui sera alimentée par la technologie blockchain.

En plus des paris sportifs, les utilisateurs de Chancer pourront créer leurs propres marchés dans l’écosystème. Par exemple, un groupe d’amis peut créer un marché de paris et gagner de l’argent au fur et à mesure que les gens placent leurs paris.

L’autre caractéristique importante de l’écosystème est la décentralisation. Contrairement à des entreprises comme Bwin et DraftKings qui sont contrôlées de manière centralisée, les détenteurs de jetons de Chancer auront de nombreuses décisions à prendre. Ils participeront également au partage des bénéfices sur la plateforme.

Chancer, est-il un bon achat ?

Copy link to section

Chancer est une plateforme qui perturbe une énorme industrie évaluée à des milliards de dollars. Les paris sportifs et les pronostics comptent également des milliards d’utilisateurs dans le monde. Par conséquent, si les développeurs créent une bonne plate-forme, il est probable qu’elle gagnera des parts de marché dans les prochaines années.

L’opportunité qu’offre le marché fait de Chancer un bon jeton dans lequel investir. Cependant, il y a aussi des risques à investir dans le jeton. Par exemple, il existe des risques réglementaires, comme nous l’avons vu avec les récentes poursuites de la SEC contre Coinbase et Binance.

Dans le cadre de ces risques réglementaires, il est possible que certaines bourses américaines aient peur de le coter. Pourtant, je crois que les opportunités l’emportent sur les risques pour l’instant. Dans le passé, nous avons vu de minuscules crypto-monnaies comme Pepe et Keke augmenter après leurs débuts. Par conséquent, vous ne devez allouer qu’un petit pourcentage de vos fonds à Chancer et à d’autres jetons. Vous pouvez participer à la prévente de Chancer ici.