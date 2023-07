Prévision du prix d’Ethereum : un coin se forme avant les données sur l’inflation aux États-Unis

Le prix de l’Ethereum a évolué latéralement au cours des dernières semaines alors que les traders évaluent le récent rallye en attendant un catalyseur. L’ETH s’échangeait à 1 880 $ mercredi matin, où il s’est situé ces derniers jours. Ce prix est d’environ 5% en dessous du point le plus élevé de cette année.

Données sur l’inflation américaine à venir

Ethereum et d’autres crypto-monnaies sont en phase de consolidation. Bitcoin est resté bloqué légèrement au-dessus de 30 000 dollars ces derniers jours. Cette consolidation est principalement due au fait qu’il n’y a pas eu de nouvelles majeures dans l’industrie.

L’ actualité crypto la plus récente concernait les demandes d’ETF par des sociétés comme Blackrock, Invesco et Ark Invest. Contrairement aux propositions précédentes, celles-ci ont intégré une clause de surveillance, qui contribuera à prévenir les manipulations de marché.

Une application Bitcoin ETF réussie sera bonne pour Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde. D’une part, les analystes estiment que ces sociétés postuleront également pour un ETF ETH au comptant.

Le prochain catalyseur important qui pourrait déplacer Ethereum et d’autres crypto-monnaies est les prochaines données sur l’inflation des consommateurs américains. Comme je l’écrivais ici , la plupart des analystes pensent que l’inflation américaine a diminué en juin.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que l’inflation annuelle passe de 4,1 % en mai à 3 % en juin. S’ils sont corrects, ce sera le chiffre d’inflation le plus bas depuis des mois. Cela signifiera également que l’inflation est en voie d’atteindre 2 % au cours des prochains mois.

Bien que le chiffre d’inflation de mercredi soit important, il n’aura pas d’impact majeur sur Ethereum et les autres crypto-monnaies. C’est parce que le nombre n’aura pas d’impact sur la prochaine décision de la Fed. La plupart des économistes s’attendent à ce que la Fed procède à une hausse de 0,25 % en juillet puisque l’inflation sous-jacente est toujours au-dessus de la cible de 2 %.

Prédiction du prix Ethereum

Graphique ETH par TradingView

Le graphique 4H montre que le prix de l’ETH a dérivé à la hausse au cours des derniers jours. Il est passé du plus bas de la semaine dernière de 1 825 $ à 1 880 $. Il se consolide aux moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 périodes.

Ethereum reste inférieur au niveau de résistance important à 1 928 $ (plus haut du 28 mai). Plus récemment, il a formé ce qui ressemble à un motif en coin ascendant, qui est généralement un signe baissier. De plus, la pièce a créé un motif de tête et d’épaules.

Par conséquent, il est probable que le prix d’Ethereum ait une cassure baissière dans les prochains jours. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 1 800 $.