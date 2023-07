Le prix de l’argent casse et reteste avant les données sur l’inflation aux États-Unis

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le prix de l’argent a dérivé à la hausse ces derniers jours alors que les investisseurs réagissent à la baisse de l’indice du dollar américain (DXY). Le prix du métal précieux a atteint un sommet de 23,34 $, le plus haut niveau depuis le 20 juin. Il a augmenté de plus de 5 % par rapport au niveau le plus bas de juin.

Inflation américaine et ralentissement chinois

Les prix de l’argent ont rebondi ces derniers jours alors que les investisseurs évaluent les prochaines actions de la Réserve fédérale et la reprise de la Chine. Les données publiées vendredi ont montré que la masse salariale non agricole (NFP) américaine a augmenté de 209 000 en juin, ce qui est inférieur à l’estimation médiane de 230 000.

Le taux de chômage a légèrement baissé à 3,6 % en juin, tandis que la croissance des salaires est restée assez stable. Une fois les chiffres de l’emploi terminés, les prochaines données importantes à surveiller seront les prochaines données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis.

Les économistes estiment que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a chuté à 3,1 % en juin contre 4,0 % auparavant. L’inflation américaine a culminé à 9,4 % en 2022. L’inflation sous-jacente, étroitement surveillée, devrait chuter à 5,1 %.

Les responsables de la Réserve fédérale s’attendent à ce que la banque poursuive la hausse des taux d’intérêt lors des prochaines réunions. Les attentes sont que la banque augmentera de 0,25% lors de sa réunion de juillet. Ce point de vue a été confirmé par plusieurs responsables de la Fed comme Loretta Mester, Mary Daly et Raphael Bostic.

Le prix de l’argent s’est également redressé alors que les investisseurs réagissent au ralentissement de l’économie chinoise. Les données publiées lundi ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) était tombé à zéro en juin. C’est un signe que l’économie du pays ne va pas bien.

La Chine joue un rôle important dans l’argent et d’autres matières premières puisqu’elle est le plus gros acheteur. Ainsi, un ralentissement de l’économie pourrait avoir un impact négatif sur les prix à court terme.

Analyse technique du prix de l’argent

Le graphique journalier montre que le XAG/USD a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il s’est effondré de plus de 10 % par rapport à son plus haut niveau cette année, ce qui signifie qu’il est entré dans une zone de correction.

L’argent est tombé sous le côté inférieur de l’outil Andrews Pitchfork. Il a également retesté ce niveau dans ce qu’on appelle un modèle de pause et de retest. Le prix de l’argent est tombé en dessous des moyennes mobiles de 50 et 25 jours et du niveau de retracement de 23,6 %.

Par conséquent, les perspectives des prix de l’argent sont baissières, le prochain niveau de support à surveiller sera à 22,12 $, le point le plus bas le 23 juin.