Wipro annonce un investissement de 1 milliard de dollars dans l’IA

Wipro Limited est la dernière multinationale à saisir les opportunités de croissance via l’espace de plus en plus dominant de l’intelligence artificielle (IA).

Le 12 juillet, le fournisseur de services de technologie de l’information basé en Inde a annoncé un plan pluriannuel qui lui permettra d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars dans l’IA. L’investissement d’un milliard de dollars sur trois ans visera à exploiter les opportunités de croissance dans l’IA, les données et l’analyse, a déclaré la société dans un communiqué de presse mercredi.

L’effort d’investissement comprendra également des initiatives visant la R&D, l’amélioration de son FullStride Cloud et la création de nouvelles capacités de conseil pour stimuler l’adaptation des clients au monde changeant de l’IA.

Wipro ai360

Parallèlement à l’investissement de 1 milliard de dollars, Wipro a lancé un écosystème d’innovation axé sur l’IA appelé Wipro ai360. Selon la société, Wipro ai360 sera la clé des plans d’intégration de l’IA dans toutes les solutions, plates-formes et outils disponibles pour les clients.

Wipro ai360 et le nouvel investissement pourraient voir le géant de l’informatique libérer de la valeur et de la productivité. Celles-ci seront possibles avec l’application d’outils d’IA, a noté la firme dans le communiqué de presse.

Commentant cet investissement, le PDG de Wipro, Thierry Delaporte, a déclaré :

« L’intelligence artificielle est un domaine qui évolue rapidement. Surtout avec l’émergence de l’IA générative, nous nous attendons à un changement fondamental dans l’avenir, pour toutes les industries. De nouveaux modèles économiques, de nouvelles façons de travailler et de nouveaux défis aussi. C’est exactement la raison pour laquelle l’écosystème ai360 de Wipro place les opérations d’IA responsables au cœur de tous nos travaux d’IA. Il est destiné à renforcer notre vivier de talents et à être omniprésent dans toutes nos opérations et processus, ainsi que dans nos solutions pour les clients. Nous sommes prêts pour l’avenir piloté par l’IA ! »

L’entreprise prévoit de former l’ensemble de ses 250 000 employés à l’IA, ce qui devrait se produire au cours des 12 prochains mois.

Le pari de Wipro intervient dans le cadre d’une adoption plus large à travers le monde, les principaux acteurs technologiques doublant le jeu de l’IA après la sortie de ChatGPT. Le chatbot AI d’OpenAI, une startup soutenue par Microsoft, a conduit à une sorte de ruée vers l’or dans le secteur, avec Google parmi les géants mondiaux de la technologie pour surveiller une part du marché en croissance.