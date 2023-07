Ark Invest liquide les actions Coinbase, rachète les actions Robinhood & Meta

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Ark Invest, la société de gestion de placements dirigée par Cathie Wood, a vendu certaines de ses participations dans Coinbase alors que le cours de l’action approche d’un sommet de 52 semaines. Ark Invest a vendu une partie de ses actions Coinbase pour des millions de dollars deux fois cette semaine après les avoir achetées pendant le marché baissier. Il a ensuite acheté des actions Robinhood et Meta.

Les enregistrements de transactions révèlent que les fonds Ark Invest de Cathie Wood ont vendu 478 356 actions pour un total de 53 millions de dollars le 14 juillet, lorsque Coinbase Inc (NASDAQ:COIN) a atteint un nouveau sommet annuel de 114,43 dollars. À 114,43 $, le prix du COIN avait augmenté de 33 % par rapport à son creux précédent cette semaine et de 213 % par rapport à son creux annuel.

La liquidation des actions Coinbase de Cathie Wood

Les fonds phares de Cathie Wood, ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) et ARK Fintech Innovation ETF (ARKF), ont respectivement vendu 263 247 actions COIN, 93 227 actions COIN et 35 666 actions COIN.

Auparavant, le 11 juillet, ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) a vendu 160 887 actions Coinbase (d’une valeur de 12 millions de dollars), tandis que ARK Innovation ETF (ARKK) a vendu 135 152 actions Coinbase.

La récente liquidation de Coinbase par les fonds de Cathie Wood a fait suite à la décision dans l’affaire Ripple qui a provoqué l’augmentation de Coinbase et d’autres actions axées sur la cryptographie. Cependant, le prix des actions COIN est tombé à 105,31 $ vendredi.

Cathie Wood a commencé à acheter des actions Meta lorsque Meta Platforms a annoncé le lancement de “Threads”, un site de réseautage social semblable à Twitter qui a depuis attiré plus de 100 millions d’utilisateurs.

Après avoir déchargé une partie de son investissement dans Coinbase, les fonds Ark Invest de Cathie Wood ont investi vendredi dans Meta Platforms Inc. (NASDAQ:FB) et Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD).

L’ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) a acquis 111 843 actions de Robinhood, tandis que l’ARK Innovation ETF (ARKK) a acheté 69 793 actions de META. ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) détient également 12 559 actions META et 169 116 actions Robinhood.