Alors que les ventes à découvert augmentent et que les problèmes juridiques de Binance mijotent, la BNB est-elle surévaluée ?

Il se passe des choses curieuses avec BNB, le jeton natif de Binance. Avant de me lancer, permettez-moi de raconter une histoire rapide qui peut aider à illustrer à quel point certaines mesures et données peuvent être trompeuses dans l’espace crypto.

Pendant COVID, je travaillais sur mes compétences en codage et j’ai décidé de créer une crypto-monnaie pour le plaisir, principalement juste pour me renseigner davantage sur le fonctionnement des blockchains. Nommé TenDay Coin après la durée de ma peine de quarantaine, j’ai mis l’offre totale à 500 milliards de jetons. J’ai ensuite vendu une de ces pièces à mon frère pour un dollar. Alors permettez-moi maintenant de vous demander : quelle était la capitalisation boursière de TenDay Coin ?

Techniquement, vous pourriez dire que c’était (est ?) 500 milliards de dollars, le plaçant derrière seulement Bitcoin sur une liste des plus grandes crypto-monnaies du monde. Déplacez-vous sur Vitalik Buterin, car seul Satoshi Nakamoto est devant moi.

Méfiez-vous de la faible liquidité sur les marchés de la cryptographie

Bien sûr, c’est ridicule et idiot. Cependant, cet exemple extrême montre comment la capitalisation boursière seule peut être une mesure trompeuse, car la liquidité et le volume sont évidemment des facteurs vitaux.

Ce qui nous amène à BNB. À 38 milliards de dollars, la pièce de monnaie de Binance est la quatrième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, derrière seulement Bitcoin, Ethereum et Tether (XRP est proche suite à sa récente augmentation à la suite de la décision positive du tribunal ; nous allons ignorer ma pièce pour l’instant..).

Cependant, si vous classez les pièces par liquidité, BNB tombe hors du top 15. Aucune autre pièce du top 30 n’a un tel gouffre entre son classement par capitalisation boursière et sa liquidité.

C’est souvent le cas pour les jetons natifs, qui ont tendance à détenir de grandes quantités hors marché, tandis que le volume en dehors de l’échange natif est souvent anémique. Comme autre exemple extrême, nous avons vu comment cela s’est déroulé avec FTT, avec la majeure partie de l’offre détenue par la société sœur Alameda et ses liquidités très minces. Bien que je ne suggère pas que Binance facilite la fraude à l’échelle de FTX (ou n’importe quelle fraude, pour être clair), je souligne simplement à quel point la liquidité est un facteur vital et ne peut être négligée.

Le problème avec Binance, comme je l’ai déploré pour ce qui semble être une éternité maintenant, est qu’il est impossible de faire une sorte de déclaration confiante sur l’entreprise étant donné le manque total de transparence. Il opère sous un manteau clandestin et une foi aveugle est requise. Sa preuve de réserves est une farce, le PDG Changpeng Zhao déclarant que si l’on veut se renseigner sur le passif, il faut « se renseigner ». Ce n’est pas vraiment réconfortant.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

N’oublions pas non plus que le trading manipulateur pour augmenter les volumes est l’une des accusations que la SEC a déposées contre la bourse. Ainsi, compte tenu de la faible liquidité du jeton et de la nature opaque de Binance, des points d’interrogation surgissent autour de la valorisation.

Comme autre mise en garde (potentiellement non pertinente mais toujours notable), nous avons mis en garde contre le volume inhabituel des échanges de Solana lors de sa montée fulgurante au milieu du marché haussier de la cryptographie. Le jeton surpassait tout dans le secteur, mais la liquidité ne parvenait pas à suivre le rythme des pièces plus grosses, tandis que le réseau lui-même souffrait d’une série de problèmes qui soulevaient de sérieux points d’interrogation.

En fin de compte, le jeton s’est complètement effondré, passant d’un sommet de près de 250 $ à moins de 10 $ à la suite de l’effondrement de FTX. Peut-être était-ce simplement le résultat des liens étroits de Sam Bankman-Fried avec le jeton en tant que premier investisseur, mais l’autre théorie est que le volume de la montée en puissance était loin d’être naturel et que le prix était artificiellement soutenu. Il n’y a pas non plus de preuve que cela se soit produit, mais le fait est qu’une conversation devrait donner matière à réflexion aux investisseurs : une grande partie de l’espace cryptographique est un mirage, et les prix ne sont souvent pas ce qu’ils semblent être. Ces signes avant-coureurs semblent plus poignants pour BNB que la plupart des autres cryptos.

Les commerçants court-circuitent BNB en masse

Outre les fondamentaux, examinons certains drapeaux rouges qui sont récemment tombés sur mon radar. Premièrement, comme mentionné précédemment, la capitalisation boursière de BNB est actuellement de 38 milliards de dollars, soit à peu près le même niveau auquel elle a ouvert l’année. Dans le même laps de temps, Bitcoin a augmenté de 80 %, démontrant les difficultés de Binance au milieu de la répression réglementaire, la bourse étant frappée par de nombreuses poursuites.

Est-ce que ça a du sens? Les six derniers mois ont été indéniablement brutaux pour Binance. Pour rappel, voici quelques-unes des allégations portées contre l’échange :

Commerce contre les clients

Violation de la loi sur les valeurs mobilières

Encourager les clients américains à contourner les contrôles de conformité conçus pour les empêcher d’utiliser la plateforme Binance.com

Le trading manipulateur pour augmenter les volumes

Mélanger des fonds de manière inappropriée

De plus, sa part de marché du volume total des transactions sur les bourses centralisées se situe actuellement à 43 %, contre 66 % au début de l’année. C’est une baisse colossale, d’autant plus que d’autres échanges ont également été embourbés dans des problèmes juridiques (Coinbase, Kraken, etc.). Devrait-il se négocier au même niveau auquel il a ouvert l’année, alors même que le secteur de la cryptographie a remarquablement rebondi ? Continuons avant de déclarer d’une manière ou d’une autre.

Coinbase contre Binance

Coinbase (NASDAQ : COIN) est une société publique, ce qui signifie que nous avons une référence intéressante pour comparer Binance. Bien que BNB ne soit pas comparable aux actions comme le sont les actions de Coinbase, il présente certainement des similitudes avec les actions, en ce sens que son sort est directement lié au sort de Binance. En bref, si le volume des transactions sur Binance augmente, Binance se porte bien et BNB augmente. Idem pour Coinbase et le stock Coinbase.

C’est une comparaison vraiment grossière, mais c’est à peu près la meilleure que nous ayons. J’aime aussi le faire parce que lorsque Coinbase a été introduit en bourse en avril 2021, il l’a fait à une capitalisation boursière presque identique à celle de BNB (89 milliards de dollars).

Comme le montre le graphique ci-dessus, Coinbase a été matraqué. Avant la décision positive du XRP cette semaine, il se négociait à 85 $ par action, ce qui se traduisait par une valorisation de 20 milliards de dollars. Il y a seulement deux ans, il faisait pression pour une valorisation de 100 milliards de dollars le jour de son introduction en bourse.

Il se négocie actuellement à une valorisation de 24 milliards de dollars après un bond de 20 % la semaine dernière, ce qui signifie qu’il a augmenté de 213 % cette année. Comme mentionné ci-dessus, BNB est plat, ce qui montre combien de terrain a été perdu.

Cependant, cette sous-performance ne s’est produite qu’au cours des derniers mois – avant cela, BNB avait remarquablement bien performé pendant le marché baissier, dépassant le titre torride de Coimbase.

En 2022, BNB a perdu 52% de sa valeur, ce qui semble terrible. Cependant, c’était l’une des très rares pièces à surpasser Bitcoin, qui a perdu 64%, et ses performances se distinguent par leur remarquable résistance.

Cette surperformance semble maintenant choquante dans le contexte de ce qui s’est passé au cours du dernier mois environ, alors que les problèmes juridiques de Binance se sont accumulés. Mais encore une fois, BNB a-t-il suffisamment chuté ? Nous avons vu les luttes de Coinbase, et Binance a perdu une énorme part de marché par rapport à Coinbase. Encore une fois, il s’agit d’une comparaison extrêmement grossière, et Coinbase est domicilié aux États-Unis alors que Binance ne l’est pas (il prétend toujours ne pas avoir de siège), mais les problèmes juridiques autour de Binance sont bien plus néfastes.

Bien que nous ayons évoqué les préoccupations fondamentales de haut niveau ci-dessus, il semble y avoir une activité inhabituelle sur le marché BNB au cours des dernières 24 heures. Premièrement, l’intérêt ouvert pour BNB a augmenté, actuellement à son plus haut niveau depuis 2021, comme le montre le graphique ci-dessous de Coinglass.

Mais plus intéressant encore, comme le montre le graphique suivant, l’intérêt ouvert de BNB sur Binance lui-même n’a pas beaucoup bougé, ce qui signifie que la forte augmentation se répercute sur d’autres bourses. Cela signifie que les traders chargent les paris BNB en dehors de la plateforme Binance, ce qui est atypique.

La prochaine étape naturelle consiste à regarder les taux de financement, qui ont fortement chuté dans le négatif, tombant aussi bas que -0,2 %. Il s’agit du niveau le plus bas depuis le carnage bancaire d’avril et indique que le marché est fortement vendeur.

Quelqu’un pourrait-il savoir quelque chose ? La crypto-monnaie est connue pour son atmosphère de Far West, un espace où les informations d’initiés circulent librement. Je n’ai aucune preuve pour soupçonner que quelque chose est fâcheux là-bas, mais le taux de financement de la BNB étant si fortement négatif est en décalage avec le reste du marché de la cryptographie, qui est actuellement assez placide.

Est-ce que tout cela est une coïncidence dénuée de sens vouée à revenir à la normale sous peu ? Peut-être. Là encore, il n’y a pas de fumée sans feu.

Il serait également négligent de mentionner que malgré la longue liste d’accusations déjà portées contre Binance, il en reste encore d’autres en cours. À savoir, le ministère américain de la Justice mène une enquête criminelle sur Binance et un certain nombre de ses cadres supérieurs, dont le PDG Changpeng Zhao. Les procureurs auraient été divisés avant Noël sur la question de savoir s’ils disposaient de suffisamment de preuves pour porter plainte. Est-ce que quelque chose se passe sur les rails ?

Ce n’est qu’une théorie, et encore une fois, cela ne revient qu’à une spéculation aveugle de ma part, dans laquelle je n’aime normalement pas m’engager. Cependant, dans un monde où les délits d’initiés sont si répandus, les taux de financement ci-dessus et l’intérêt ouvert certainement sonner l’alarme que quelqu’un, quelque part, peut savoir quelque chose. Et même si ce n’est rien, étant donné les problèmes sans fin auxquels Binance est actuellement confronté, dont certains ont été approfondis ci-dessus, je ne m’approcherais pas de cette chose avec un poteau de dix pieds.

Binance joue vite et librement avec la loi depuis longtemps, et que vous soyez pro ou anti-crypto, ou pro ou anti-SEC, la réalité est que le terrain semble se rapprocher du plus grand échange du monde. Malgré cela, le jeton BNB continue de se négocier à une valorisation massive, même s’il a été considérablement réduit depuis son apogée.

Il y a de quoi avoir peur ici avec BNB. C’est une pièce inhabituelle pour moi car ce n’est rien d’autre qu’une spéculation impuissante, mais avec le trou noir qu’est Binance, il est impossible de savoir quoi que ce soit avec un quelconque degré de confiance. Et c’est là que réside le problème.