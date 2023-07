Parcl ajoute Paris à sa liste : une nouvelle ère dans l’investissement immobilier international commence

New York, New York, 17 juillet 2023, Chainwire

La première expansion à l’étranger de Parcl permet aux investisseurs d’accéder aux mouvements des prix de l’immobilier dans le monde réel et à l’échelle internationale.

Parcl, la principale plateforme de trading immobilier, a annoncé aujourd’hui sa première incursion sur les marchés internationaux avec l’ajout de Paris, de la France et de la région métropolitaine de l’Île-de-France à sa liste croissante d’indices négociables de villes. Cette expansion tournée vers le marché international, le premier d’une longue série, s’appuie sur l’ambition de Parcl de permettre aux investisseurs d’accéder aux marchés immobiliers mondiaux.

Une plate-forme d’investissement immobilier qui permet aux utilisateurs de parier sur les mouvements de prix des principales villes mondiales, Parcl, rend possible tout investissement dans le marché immobilier résidentiel d’une ville entière – ouvrant l’accès aux marchés à forte demande comme New York, Los Angeles et Paris.

Cette expansion vers l’étranger intervient peu de temps après le lancement d’un indice pour les États-Unis, son tout premier indice négociable à l’échelle nationale, et l’ajout de nouveaux marchés américains, notamment Austin, Boston, Atlanta, Philadelphie, Chicago, Seattle, Denver, Portland, et Washington, son éventail de marchés ayant plus que doublé pour satisfaire les investisseurs. Leur croissance rapide, tant aux États-Unis qu’à l’international, s’appuie sur la mission de Parcl de s’imposer comme le portefeuille immobilier auprès des investisseurs en leur permettant d’accéder à l’investissement immobilier à l’échelle mondiale.

Parcl est une plateforme de DeFi permettant de spéculer sur le marché immobilier construite sur Solana, une blockchain spécialement conçue pour héberger des applications décentralisées et évolutives. Grâce à la plate-forme de trading innovante Parcl et en tirant parti des indices d’actifs du monde réel fournis par Parcl Labs, Parcl facilite l’investissement immobilier au 21e siècle.

Trevor Bacon, PDG de Parcl, a déclaré :

« Notre objectif a toujours été d’élargir l’accès à l’investissement immobilier à l’échelle mondiale. En introduisant Paris comme notre premier indice de ville internationale, nous invitons les investisseurs du monde entier à participer à ces marchés traditionnellement exclusifs. Nous sommes vraiment enthousiasmés par cette expansion et impatients d’introduire d’autres marchés internationaux dans un avenir proche. »

Parcl vise à continuer d’offrir aux utilisateurs un accès aux villes les plus populaires du monde et prévoit de dévoiler de nouveaux marchés mondiaux à court terme. Parcl permet aux utilisateurs de diversifier leur portefeuille d’investissement et potentiellement de gagner un revenu passif. En investissant dans différents indices immobiliers, ils peuvent répartir les risques et augmenter leurs rendements.

Parcl ne nécessite aucun investissement minimum, est très liquide et entraîne de faibles frais de transaction afin que les investisseurs puissent désormais échanger leurs quartiers préférés tout comme lorsqu’ils échangent d’autres actifs cryptographiques.

À propos de Parcl

Copy link to section

Parcl est une plateforme de DeFi permettant de trader dans le secteur immobilier qui révolutionne la façon dont les individus s’engagent dans l’investissement immobilier à l’échelle mondiale. Combinant les atouts de la technologie blockchain avec l’immobilier traditionnel, Parcl offre une expérience de trading immobilier simple, efficace et accessible. Pour plus d’informations, visitez le site Web https://parcl.co

Coordonnées

DM

Will Leatherman

Parcl

[email protected]

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.