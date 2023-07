Bitcoin à la traîne de l’or malgré l’affaiblissement du dollar: une analyse Bitcoin, or, USD

Le dollar continue de se faire marteler.

Après avoir dominé pratiquement toutes les devises tout au long de la pandémie de COVID, l’indice DXY, qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de principales devises, a atteint un sommet en vingt ans au quatrième trimestre de l’année dernière. Depuis lors, cependant, il a perdu 12,5 % de sa valeur.

La chute survient alors que l’inflation continue de se calmer, les données les plus récentes de l’IPC plaçant l’inflation d’une année sur l’autre à 3 %. Alors que l’inflation sous-jacente reste un peu plus rigide, le marché parie néanmoins que l’un des cycles de hausse des taux les plus rapides de l’histoire récente touche enfin à sa fin.

Pourquoi le dollar a-t-il si bien performé pendant la pandémie ? Le dollar se renforce en période d’incertitude parce que les corrélations vont à un en cas de crise, tandis qu’il y a une fuite vers la sécurité alors que les investisseurs reculent sur la courbe des risques. Et il n’y a pas d’actif plus sûr que la monnaie de réserve mondiale, de sorte que le dollar prend de l’ampleur dans ces périodes de turbulences. Dans le graphique suivant, j’ai tracé la performance du dollar entre 1972 et 2022 avec des périodes de récession mises en évidence, démontrant sa solide performance lors de tels reculs.

Bien que les deux dernières années ne soient pas quantifiées comme une récession, le climat turbulent qui a résulté de l’inflation galopante et de la flambée des taux d’intérêt (sans parler d’une pandémie mondiale unique en une génération et de toutes les retombées économiques sur mesure que cela a entraîné) a causé une incertitude de masse. Cela a à son tour accru l’attrait du dollar.

De plus, le rythme plus rapide des taux d’intérêt aux États-Unis par rapport à de nombreux pays du monde a encouragé les capitaux à affluer vers le billet vert. Mais avec le ralentissement de l’inflation et le pari du marché sur le fait que le cycle de hausse des taux touche maintenant à sa fin, le climat a changé – et le dollar a reculé en conséquence.

Copy link to section

Tout cela est relativement simple, mais qu’est-ce que cela signifie pour les autres actifs ?

Eh bien, comme mentionné ci-dessus, le dollar est la monnaie de réserve mondiale, ce qui signifie qu’il est également l’élément vital du système financier mondial. De cette façon, les effets sont généralisés. Si nous regardons l’exemple classique de l’or, un dollar en baisse signifie qu’il faut plus de dollars pour acheter la même quantité d’or (et vice-versa). Nous avons donc tendance à voir l’or monter lorsque le dollar baisse, même si cela n’a rien à voir avec l’or lui-même.

Dans le graphique suivant, j’ai tracé la corrélation entre l’indice du dollar et l’or au cours de la dernière année, qui montre une forte relation négative dans la fourchette de -0,8 à -0,9 pendant une grande partie de la période (bien qu’avec un affaiblissement récent).

Regardons maintenant Bitcoin, le meilleur ami en herbe de l’or. Ci-dessous, j’ai ajouté la relation de Bitcoin à l’indice du dollar sur le graphique précédent. Nous observons une tendance similaire, mais elle est plus sujette à des épisodes de volatilité et à des ruptures périodiques dans la relation. Avec Bitcoin beaucoup plus volatil en tant qu’actif que l’or, et compte tenu des nombreux scandales crypto-spécifiques (Terra, Celsius, FTX, etc.) de l’année dernière, cela n’est pas surprenant.

En général, bien que la relation ne soit pas aussi symbiotique que pour l’or, il est juste de dire qu’il y a eu une corrélation quelque peu négative entre Bitcoin et le dollar au cours de l’année écoulée. De plus, le modèle a suivi la corrélation de l’or.

Jusqu’à cette semaine, c’est. À la fin du graphique précédent, l’or et la relation de Bitcoin avec l’or ont évolué dans des directions opposées. J’ai zoomé sur cette période ci-dessous pour la montrer plus en détail :

Pourquoi Bitcoin se vend-il au milieu de la faiblesse du dollar ?

Copy link to section

Cela nous amène à une découverte intéressante : pourquoi Bitcoin n’est-il pas soutenu par ce dollar plus faible ? L’or est en hausse de 2,4 % la semaine dernière, profitant de la baisse du dollar. En revanche, Bitcoin a en fait légèrement baissé, ce qui va à contre-courant.

En vérité, je ne sais pas vraiment pourquoi l’activité d’achat a été modérée. Peut-être que les acheteurs ont fait leur part après la décision XRP la semaine dernière et hésitent à s’empiler davantage pendant que le marché trouve sa place. Mais c’est au mieux une théorie fragile.

Même en regardant les mineurs dans le graphique suivant, nous pouvons voir qu’ils déchargent Bitcoin plutôt que d’acheter, ce qu’ils font depuis le début du mois. Il semble que pour une raison quelconque, il n’y ait tout simplement pas autant d’acheteurs la semaine dernière par rapport à la normale, et la pression de vente n’a pas été absorbée par un dollar en baisse.

Pour être clair, c’est loin d’être alarmant et un événement totalement bénin. Mon sentiment instinctif est qu’il s’agit simplement d’un décalage estival, qui a également eu tendance à voir l’activité commerciale la plus faible sur les marchés Bitcoin dans le passé.

Quoi qu’il en soit, c’est un petit article intéressant. La relation entre l’or, le Bitcoin et le dollar est toujours fascinante à suivre car elle intègre tant de macro et tant de variables intrigantes, il vaut donc la peine de garder un œil dessus. Si la tendance continue de dévier, une analyse plus approfondie peut être justifiée. Mais pour l’instant, il semble normal de supposer qu’il ne s’agit que d’acheteurs prenant une petite pause estivale et d’une anomalie mineure.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.