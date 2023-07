Les investissements liés au Bitcoin surpassent le Bitcoin, mais restent des alternatives inférieures

Bitcoin a explosé dans la conscience dominante au cours des dernières années. Malgré cela, pour de nombreuses institutions et autres acteurs financiers, il peut être difficile de détenir directement l’actif, principalement pour des raisons réglementaires et de conformité.

Cela changera avec le temps et fait partie de la raison pour laquelle il y a tant de fureur autour des demandes d’ETF au comptant, qui ont été refusées à plusieurs reprises par la SEC jusqu’à présent. Bien qu’il soit impossible pour certains d’acheter directement du Bitcoin et de s’engager dans une auto-garde sécurisée, il existe d’autres moyens d’être exposés au Bitcoin.

Fait intéressant, cette année, bon nombre de ces supports ont surpassé Bitcoin. Cependant, cela ne veut pas dire qu’y investir n’est pas une erreur si l’achat de l’actif lui-même est également possible.

Les wrappers Bitcoin surperforment l’actif sous-jacent cette année

Certains des investissements liés au Bitcoin les plus populaires sont présentés dans le tableau ci-dessous. Avec un retour de 81% de Bitcoin jusqu’à présent cette année, il a été surpassé par les quatre alternatives.

Ou, pour présenter les rendements YTD les uns à côté des autres :

Il convient également de noter que nous avons omis le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), que la SEC a approuvé en octobre 2021. BITO s’expose au Bitcoin via les contrats à terme Bitcoin, le régulateur indiquant qu’il pense que les produits basés sur les contrats à terme offrent une meilleure protection aux investisseurs.

Cependant, les ETF à terme souffrent de devoir reconduire les contrats à terme, ce qui signifie qu’il y a plus d’erreur de suivi. En plus des frais, cela a conduit BITO à sous-performer Bitcoin de près de 3% au cours du premier semestre de cette année. Si la courbe de contango se pentifie à l’avenir, cette divergence pourrait également s’accroître.

En bref, il n’y a absolument aucune raison de posséder BITO si l’on peut posséder Bitcoin, à moins que les rendements légèrement inférieurs (qui peuvent s’additionner à long terme !) valent la peine d’éviter l’auto-garde ou de pouvoir échanger via son compte de courtier.

Néanmoins, il existe des options bien pires que BITO. Malgré la surperformance jusqu’à présent cette année, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en fait partie. Il s’agit d’une fiducie plutôt que d’un ETF, ce qui signifie que les investisseurs ne peuvent pas racheter le Bitcoin sous-jacent, ce qui fait que la fiducie se négocie avec une décote ou une prime par rapport à sa valeur liquidative.

Lorsque ce fonds a été lancé, il se négociait à l’origine avec une prime, mais cela a changé à mesure que des options concurrentes sont apparues en ligne et que la demande de GBTC a chuté. La remise a chuté jusqu’à 50% à la suite de l’effondrement de FTX en novembre, alors que des questions se posaient également concernant sa société mère Digital Currency Group, qui est également la société mère de la plate-forme de cryptographie Genesis, qui a déposé son bilan après s’être fait prendre dans la tempête Bankman-Fried.

La remise s’est depuis réduite à 25%, alors que l’espoir grandit que la fiducie soit plus susceptible d’être convertie en ETF, suite à la multitude de demandes déposées auprès de la SEC au cours du mois dernier. La conversion en ETF devrait effacer la majorité de la remise.

Malgré le regain d’espoir de reconversion, le fonds a été un désastre pour tous les investisseurs. Une remise de 25 % est un énorme gouffre – surtout si l’on considère que l’actif sous-jacent, Bitcoin, est toujours 55 % en dessous de son pic de novembre 2021, ajoutant l’insulte à l’injure. Le fonds fait même face à une poursuite de la part de certains investisseurs qui prétendent qu’il a déformé la probabilité qu’il soit converti en ETF.

Sociétés minières MicroStrategy et Bitcoin

Fait intéressant, si nous analysons la corrélation des principaux investissements liés à Bitcoin avec Bitcoin jusqu’à présent cette année, MicroStrategy arrive à un niveau incroyablement élevé de 0,86.

La société possède désormais plus de 152 333 Bitcoins, ce qui équivaut à 1 Bitcoin sur 128 actuellement en circulation, soit 0,78 %. En substance, il s’agit donc désormais d’une holding Bitcoin, sa réserve gigantesque aidant à expliquer sa forte corrélation.

En vérité, il est également difficile de faire valoir MicroStrategy par rapport à Bitcoin. Non seulement il y a d’autres facteurs ici (cela reste une entreprise de technologie !), mais les diatribes religieuses limites de Michael Saylor ne sont pas exactement ce que vous voulez voir en tant qu’actionnaire. Même pour les fans de Bitcoin, peu d’entre eux étaient d’accord avec son conseil d’hypothéquer votre maison pour acheter du Bitcoin (il se négociait à 50 000 $ à l’époque, donc j’espère que peu ont écouté). La vision à long terme n’est pas tout à fait claire, à l’exception de la simple détention de Bitcoin.

L’actif le plus performant cette année a été le Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI), qui a gagné 267 % par rapport aux 81 % de Bitcoin. Cela correspond à ce à quoi nous nous attendions, car les actions minières ont affiché beaucoup plus de volatilité que Bitcoin. En bref, si Bitcoin monte, les actions minières augmentent davantage, et si Bitcoin baisse, les actions minières baissent davantage.

L’année dernière, les mineurs ont été absolument martelés. Leur chute a été exacerbée par leur refus de monétiser leur Bitcoin, qu’ils gagnent en validant chaque bloc de transactions. Dans le graphique suivant, nous pouvons voir que leurs réserves en termes de bitcoins étaient relativement stables tout au long du marché haussier, mais ont grimpé en flèche en termes d’USD lorsque le prix du bitcoin a explosé. Cela montre qu’ils n’ont pas profité de l’augmentation des prix en vendant leurs réserves, et ont plutôt conservé leur Bitcoin.

Bien que l’on puisse applaudir la conviction, cela a accru leur exposition au prix et donc augmenté le risque de ces entreprises. Une autre mauvaise nouvelle est le taux de hachage en constante augmentation – bien qu’il soit excellent pour la sécurité de Bitcoin et la santé à long terme du réseau, cela signifie que les mineurs ont besoin de plus grandes quantités d’énergie pour recevoir le même revenu (l’ajustement de la difficulté s’ajuste automatiquement pour garantir les blocs sont encore exploités à des intervalles prédéterminés d’environ dix minutes). L’année dernière ayant également entraîné une crise énergétique aiguë, le prix de l’électricité a bondi, ce qui signifie que les mineurs ont été touchés deux fois plus durement – avec une baisse des revenus du côté du Bitcoin et une augmentation des coûts du côté de l’énergie.

Par conséquent, le risque avec les actions minières Bitcoin est élevé, et elles représentent une opportunité d’investissement différente de Bitcoin, même si elles seront toujours liées au sort de ce dernier.

Cela nous amène à Coinbase, la finale des investissements. En tant qu’échange de crypto aux États-Unis, Coinbase a été impliqué dans la répression réglementaire cette année. Malgré cela, il a imprimé des gains impressionnants pour les investisseurs, en hausse de 186 % jusqu’à présent cette année. Mais avec une corrélation de seulement 0,59 sur la même période, ce n’est clairement pas un bon substitut au Bitcoin. Non seulement cela, mais même après sa hausse cette année, Coinbase est toujours près des trois quarts en dessous de son prix d’introduction en bourse. Avec un procès intenté par la SEC le mois dernier, des eaux agitées nous attendent.

Il est également tentant de se demander ce qu’un ETF au comptant ferait pour Coinbase. Bien qu’indéniablement positive pour l’industrie dans son ensemble, et donc pour Coinbase, l’existence d’un ETF au comptant éloignerait-elle certains utilisateurs des bourses ? Si le climat réglementaire autour de Coinbase est encore flou lorsque cet ETF est finalement approuvé, cela vaut peut-être la peine d’être considéré. Quoi qu’il en soit, Coinbase est évidemment fortement corrélé au prix du Bitcoin, mais il s’agit d’une entreprise en soi et constitue donc un investissement distinct.

Dans l’ensemble, il n’y a encore rien qui reproduit vraiment Bitcoin. Alors que Coinbase et MicroStrategy sont des entreprises à part entière et que beaucoup investissent dans celles-ci pour des raisons autres que simplement Bitcoin, comme ils le font avec les actions minières, la présence du Grayscale Trust et de l’ETF à terme BITO soulignent pourquoi il existe une demande pour un ETF au comptant.

L’ETF à terme BITO se rapproche le plus de la réplication des rendements de Bitcoin, mais sa sous-performance est toujours notable. Il est inévitable que le jour d’un FNB au comptant approuvé vienne, puis cette sous-performance devrait (presque) se dissiper. Mais pour l’instant, si l’on veut s’exposer au Bitcoin et avoir la possibilité d’y accéder directement, rien ne vaut le vrai.

