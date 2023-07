Les prix de Zilliqa, Tezos, XDC Network et BCH sont stables alors que le sommeil de BTC se poursuit

Les prix des crypto-monnaies sont restés en mode de consolidation pendant le week-end alors que le volume baissait. Bitcoin oscillait au niveau important de 30 000 $ tandis qu’Ethereum se maintenait à 1 800 $. En conséquence, l’indice de peur et de cupidité est resté stable à 50 tandis que la capitalisation boursière totale a chuté à ~ 1,19 billion de dollars.

Réseau XDC, BCH, montée en thêta

Certains altcoins ont augmenté lundi matin. Le jeton de XDC Network a augmenté de 6 %, poursuivant la tendance haussière entamée la semaine dernière. De même, Bitcoin Cash, Theta Network, Tezos, Casper et Zilliqa ont augmenté d’environ 1 % dans un environnement à faible volume.

Certains des plus grands gagnants de la semaine dernière étaient dans le rouge lundi. Le prix de Synthetix a chuté de plus de 6% alors que l’enthousiasme suscité par le lancement d’Infinex et son partenariat avec Chainlink s’est estompé. Les jetons Compound, Maker, Sui et Injective ont reculé de plus de 5 %.

Il y aura trois catalyseurs importants pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies cette semaine. Premièrement, comme nous l’écrivions ici , la Réserve fédérale publiera sa décision mercredi. Dans ce document, les analystes s’attendent à ce que la banque décide de relever les taux de 0,25 % et de les pousser au plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Dans le même temps, la banque signalera probablement qu’elle prendra une longue pause puisque l’inflation baisse alors que l’économie ralentit. Les données les plus récentes ont montré que l’indice des prix à la consommation (IPC) du pays a chuté à 3,0 % en juin.

La Fed est une entité importante dont les actions affectent tous les actifs, y compris les actifs numériques. En tant que tel, il est probable que le prix du Bitcoin bondisse si la Fed passe de belliciste à un peu accommodante.

Bénéfices de l’entreprise et expiration des options

Deuxièmement, les prix des crypto-monnaies réagiront à la saison des bénéfices en cours. Plus de 150 entreprises, dont des entreprises bien connues comme Google et Microsoft publieront leurs résultats trimestriels. Si ces résultats et leurs indications sont solides, cela signifie que des indices comme le Nasdaq 100 et le S&P 500 vont bondir. Historiquement, les crypto-monnaies ont eu des corrélations avec ces actifs.

Enfin, il y a une expiration importante des options à venir vendredi. Les options donnent aux investisseurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif à un certain prix et à un certain moment. Les données compilées par CoinGlass montrent qu’il y a maintenant plus de 218 076 appels Bitcoin contre 101 849 puts. La plupart de cet intérêt ouvert concerne Deibit, CME, OKX et Binance.

Le prix d’exercice se situe entre 31 000 $ et 32 000 $, ce qui signifie que Bitcoin pourrait augmenter progressivement avant l’expiration. Ethereum compte plus de 2,19 millions d’appels et 758 000 puts. Dans la plupart des périodes, les prix des crypto-monnaies ont tendance à connaître une certaine volatilité avant l’expiration des options.