Worldcoin, PDG d’OpenAI, Sam Altman, lance son jeton

Worldcoin, un projet de crypto-monnaie du PDG d’OpenAI Sam Altman et d’Alex Blania, PDG et co-fondateur de Tools for Humanity, est maintenant en ligne.

Après plus de trois ans de développement – et une bonne part de controverse – les cofondateurs de Worldcoin, Altman et Blania, ont annoncé que le jeton était en cours de déploiement. Le projet a annoncé le lancement lundi.

Qu’est-ce que Worldcoin ?

Worldcoin est un projet de cryptographie qui consiste en une application mondiale de portefeuille préservant la confidentialité et en un jeton natif WLD. Les gens recevront un ID mondial et le jeton WLD natif lorsqu’ils vérifieront leur identité à l’aide de l’Orb, un dispositif de vérification biométrique actuellement disponible dans certains endroits du monde.

Le protocole Worldcoin est développé par Tools for Humanity, un groupe technologique qui vise plus que de simples opportunités économiques pour la communauté mondiale.

Ce sont les analyses d’iris que les gens doivent effectuer pour accéder au jeton qui ont créé une partie de la controverse entourant Worldcoin. Mais Altman et son équipe ont souligné les avantages d’avoir un identifiant mondial unique, y compris dans la lutte contre les bots et la fraude en ligne à la suite de l’utilisation généralisée des outils activés par l’intelligence artificielle (IA).

Commentant dans une lettre de co-fondateur, Altman et Blania ont déclaré :

“En cas de succès, nous pensons que Worldcoin pourrait augmenter considérablement les opportunités économiques, mettre à l’échelle une solution fiable pour distinguer les humains de l’IA en ligne tout en préservant la confidentialité, permettre des processus démocratiques mondiaux et éventuellement montrer une voie potentielle vers l’UBI financé par l’IA.”

Alors que WLD sera disponible pour les personnes du monde entier, celles des États-Unis n’y auront pas accès pour l’instant en raison de l’environnement réglementaire. Altman et Blania ont ajouté :

« Worldcoin consiste en une identité numérique préservant la vie privée (World ID) et, là où les lois le permettent, une monnaie numérique (WLD) reçue simplement pour être humain. Nous espérons que, là où les règles sont moins claires, comme aux États-Unis, des mesures seront prises pour que davantage de personnes puissent bénéficier des deux. Comme Invezz l’a rapporté, Tools for Humanity a levé 115 millions de dollars lors d’une série C en mai. Blockchain Capital a dirigé le cycle de financement, avec la participation des principales sociétés de capital-risque Bain Capital Crypto, a16z et Distributed Global.