Bitcoin et Ether divergent au milieu de la tempête réglementaire et du marché post-fusion

Dix mois après la fusion de septembre, Ethereum se présente comme une étude de cas très intéressante. Sa composition s’est entièrement transformée en passant d’un consensus de preuve de travail à une preuve d’enjeu. Récemment, nous pouvons voir des signes que ce changement affecte la façon dont Ether se négocie sur le marché, ainsi que d’autres facteurs que nous allons approfondir.

Premièrement, la corrélation d’Ether avec Bitcoin est tombée à son plus bas niveau depuis 2021, sans compter la brève plongée en septembre lorsque la fusion a été mise en ligne. Bien que la corrélation reste toujours extrêmement élevée à 0,72 (en utilisant la métrique Pearson à 60 jours), la tendance à la baisse au cours des deux derniers mois est notable.

Bien sûr, cette période coïncide avec une reprise de la répression réglementaire agressive aux États-Unis, qui est probablement la cause de cette baisse de corrélation. Bitcoin semble se tailler sa propre niche dans le paysage réglementaire de la cryptographie, peut-être pas aussi impacté par la position hostile des législateurs américains qu’Ether le serait.

Nous avons en quelque sorte obtenu cette information de la SEC selon laquelle, en fait, tout autre que Bitcoin est une sécurité. Et on s’est en quelque sorte dit eh bien, ce n’est pas notre compréhension de la loi Brian Armstrong, PDG de Coinbase

En vérité, cela nous emmène au cœur de ce que Bitcoin et Ethereum s’efforcent d’accomplir – et de ce que le marché pense qu’ils font ou feront à l’avenir. Pour Bitcoin, sa grande vision est de revendiquer le titre de réserve de valeur réputée, un actif monétaire hors du contrôle des gouvernements et des institutions centralisées. Ou “l’or numérique”, comme le dit le surnom populaire.

Pour atteindre cet objectif, il a fait des compromis. La sécurité et la décentralisation sont primordiales, mais cela a l’inconvénient de ne pas être aussi adaptable ou peut-être aussi complexe que d’autres blockchains. Ce qui, pour l’objectif de Bitcoin, n’est pas un problème. Ethereum, d’autre part, est passé à la preuve de participation et s’est éloigné de Bitcoin car il ne sera jamais (ou ne veut pas être) quelque chose qui ressemble à de l’or numérique. Il a des objectifs différents.

L’objectif d’Ethereum est d’être la couche de base d’une économie décentralisée. Personnellement, une grande partie de cet objectif pour moi est la tokenisation des actifs. Actuellement, Ethereum – et DeFi en général – ne sont pas utiles pour la plupart des tâches du monde réel. Si ou quand les actifs deviennent tokenisés et négociables sur la chaîne, cela changera. Cependant, cela nécessite une réglementation pour l’ouvrir aux masses et faciliter ce mouvement en chaîne.

Bitcoin diffère ici en ce sens qu’il n’est pas aussi dépendant de la réglementation pour atteindre son objectif. D’une manière détournée, cela pourrait également contribuer à la baisse de la corrélation ces derniers mois, alors que la SEC resserre son emprise sur le secteur.

De plus, nous pouvons voir dans le graphique suivant que non seulement la corrélation a chuté, mais qu’Ether a sous-performé Bitcoin depuis la mise en ligne de la fusion.

Cela est remarquable car, depuis la fusion en septembre, les prix de la cryptographie ont grimpé en flèche. Dans les cycles précédents, après un bond initial de Bitcoin, les altcoins ont tendance à imprimer plus de gains que Bitcoin lorsque le marché est en plein essor. Peut-être que si le rallye se maintient, cela se reproduira, mais les prix sont en hausse depuis huit mois maintenant alors que ETH/BTC est en baisse.

Cela en dit probablement plus sur Bitcoin qui se taille sa propre niche, comme indiqué précédemment, que sur Ether en particulier. Si nous évaluons la domination du Bitcoin (le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et celle du secteur de la crypto-monnaie), nous constatons qu’elle n’a cessé d’augmenter depuis la même époque, passant d’environ 40 % au moment de la fusion à plus de 50 % aujourd’hui.

Alors que le marché de la cryptographie continue de mûrir, nous pourrions voir la corrélation d’Ether avec Bitcoin continuer à baisser. Aujourd’hui, une grande partie du marché est de la pure spéculation, aidant à maintenir ces actifs liés à la hanche, comme pour tous les cryptos – pour la plupart, on peut décrire l’action des prix de la majorité des altcoins comme des paris à effet de levier sur Bitcoin.

Cependant, avec Bitcoin s’efforçant de devenir un actif monétaire et Ether une couche technologique conçue pour faciliter un avenir de perturbations intelligentes axées sur les contrats, si ces deux actifs progressent vers la réalisation de leurs objectifs, un découplage ne sera que naturel à l’avenir.

Parce qu’au-delà d’être domiciliés sur ce qu’on appelle une blockchain, Bitcoin et Ether n’ont vraiment pas grand-chose en commun. Et depuis la fusion, ces blockchains sont également entièrement différentes.