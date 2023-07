3 raisons pour lesquelles le cours de l’action Boohoo pourrait bondir de 55%

Le cours de l’action Boohoo (LON: BOO) a fait une forte cassure haussière jeudi alors que les investisseurs se concentraient sur le short-squeeze d’Ocado. Les actions ont bondi de plus de 8% et ont atteint un sommet de 40p, le plus haut niveau depuis le 6 juin. Il a bondi de plus de 26 % par rapport au niveau le plus bas de juin de cette année.

Pourquoi l’action BOO augmente-t-elle ?

Il y a trois raisons principales pour lesquelles le cours de l’action Boohoo monte en flèche. Premièrement, certains investisseurs pensent que Boohoo pourrait devenir une cible de rachat, grâce à sa valorisation bon marché et à sa forte notoriété au Royaume-Uni.

Ce point de vue s’est poursuivi après que Frasers, la société mère de SportsDirect, ait augmenté sa participation dans l’entreprise. Elle a augmenté sa participation dans leur société de 5% à 6,7%. Dans un communiqué, Frasers a déclaré que Boohoo était une bonne marque assez sous-évaluée.

Deuxièmement, le titre est en hausse à la lumière de la réduction continue du groupe Ocado, dont j’ai parlé ici . Les actions d’Ocado ont bondi de plus de 150% au cours des derniers mois, alors que les investisseurs applaudissaient la probabilité d’une acquisition. Ocado a également bondi après que la société ait remporté un litige en matière de brevets de 200 millions de livres cette semaine.

Par conséquent, les analystes établissent des parallèles entre Ocado et Boohoo. Les deux sont des marques « technologiques » très populaires au Royaume-Uni qui sont également très court-circuitées. Dara de Morningstar montre que Boohhoo a une position courte de 4,97 % tandis que celle d’Ocado s’élève à 5,61 %. Les autres sociétés fortement en court-circuit au Royaume-Uni sont Kingfisher, Moonpig et Hammerson.

En tant que tel, certains investisseurs pensent que le cours de l’action Boohoo pourrait également subir une compression à court terme. Une compression courte est une période où les investisseurs augmentent leur positionnement pour les sociétés fortement à découvert dans le but de faire grimper leurs actions.

Enfin, le cours de l’action Boohoo a bondi en raison de la forte performance des autres actions de la mode rapide. Les actions H&M ont grimpé de plus de 53 % cette année tandis qu’Inditex a augmenté de 35 %. L’une de ces sociétés fera-t-elle une offre sur Boohoo ?

Perspectives du cours de l’action Boohoo

L’action Boohoo a traversé une période tumultueuse ces dernières années. Il s’est effondré de plus de 90 %, ce qui lui donne une capitalisation boursière de seulement 502 millions de livres. Pendant toute cette période, les données montrent que ses initiés n’ont pas vendu d’actions. Au lieu de cela, un initié a acheté des actions d’une valeur de plus de 10 millions de livres il y a quelques mois.

Les initiés détiennent toujours 23,2% de la société. En période de troubles, les initiés ont tendance à se débarrasser de leurs mises. Par conséquent, le fait que ces personnes aient conservé leurs actions est une chose positive

Je crois aussi que Boohoo a touché le fond et que la situation va s’améliorer dans les douze prochains mois. D’une part, le coût de faire des affaires et l’inflation à la consommation diminuent, ce qui pourrait entraîner une plus grande demande pour le titre.

Comme indiqué ci-dessus, le stock a formé un fond solide à environ 32p. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle à double fond est généralement une vue positive. Mon objectif pour le titre est le plus haut depuis le début de l’année de 61p, soit 55% au-dessus du niveau actuel.