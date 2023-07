Les revenus de S&P Global Q2 atteignent 3,1 milliards de dollars alors que les bénéfices reculent

S&P Global (NYSE : SPGI), le géant des services financiers, a connu un trimestre mitigé, la demande pour ses solutions s’étant modérée. Le chiffre d’affaires de la société a bondi de 3,7 % pour atteindre 3,1 milliards de dollars. C’était environ 40 millions de dollars de plus que ce à quoi les analystes s’attendaient.

Ses revenus d’intelligence de marché ont atteint 1,07 milliard de dollars, tandis que ses notations, ses informations sur les produits de base et sa mobilité ont atteint respectivement 851 millions de dollars, 462 millions de dollars et 369 millions de dollars. Les revenus des indices ont augmenté de 3 % pour atteindre 348 millions de dollars.

Pour l’année, la société s’attend à ce que son chiffre d’affaires augmente entre 10% et 12% tandis que sa marge opérationnelle se situera entre 34% et 35%. Les dépenses en capital s’élèveront à 140 millions de dollars. Dans un communiqué, Douglas Peterson, le PDG de la société, a déclaré :

“Avec le rythme rapide actuel des progrès technologiques, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle, nous n’avons jamais été aussi enthousiasmés par le potentiel de nouvelles solutions et outils puissants que S&P Global sera bientôt en mesure d’apporter à nos clients.”

S&P Global est un aristocrate du dividende que beaucoup de gens ignorent. Il est néanmoins connu de nombreux dirigeants des secteurs corporatif et gouvernemental. Il a une part dominante dans les industries clés.

Par exemple, c’est l’une des trois plus grandes agences de notation de crédit au monde. Les autres sont Moody’s et Fitch. En outre, il est l’un des quatre plus grands fournisseurs d’indices au monde, les autres étant MSCI, FTSE Russell et Bloomberg.

S&P Global détient également Platts, l’un des plus grands acteurs du marché des matières premières. Au fil des ans, l’entreprise s’est développée grâce à des acquisitions. Le rachat majeur le plus récent a été IHS Markit dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars, comme nous l’avons écrit ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.