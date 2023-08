Devriez-vous vendre le dollar américain après que Fitch a rétrogradé les États-Unis à AA+ ?

Plus

Comme il s’agit de la première semaine de négociation du mois, l’accent est mis sur le rapport sur l’emploi aux États-Unis prévu vendredi. Des marchés lents et des fourchettes étroites caractérisent la semaine du NFP jusqu’à la publication du rapport.

Il n’est donc pas surprenant que les marchés n’aient pas réagi à la nouvelle selon laquelle Fitch a abaissé les notes à long terme des États-Unis de AAA à AA+.

Fitch a cité une croissance plus faible et de nouvelles initiatives de dépenses comme raisons de la dégradation. En outre, l’agence de notation a déclaré que la charge d’intérêts la plus élevée était une raison de la dégradation.

Pourtant, les marchés n’ont pas beaucoup réagi à la nouvelle. Une explication pourrait être que la surveillance de notation “négative” a été supprimée et que la perspective “stable” a été attribuée. Une autre pourrait être que, comme c’est la semaine du NFP, les échanges lents et les fourchettes étroites sont la norme.

En tant que tel, le dollar américain s’échange latéralement, mais tout cela pourrait être le calme avant la tempête. Lorsque la volatilité reprend, comme c’est généralement le cas à mesure que nous nous rapprochons du jour de la publication du rapport NFP, le déclassement de Fitch pourrait peser sur le billet vert.

Qu’est-ce que Fitch a dit d’autre ?

La dégradation est principalement basée sur le fait que Fitch s’attend à une détérioration budgétaire au cours des trois prochaines années. En bref, voici une liste de ce que Fitch considère comme une préoccupation concernant les États-Unis :

Érosion de la gouvernance

Des déficits en hausse

Une récession américaine fin 2023/début 2024

Fitch pense que la Fed continuera de resserrer les conditions financières

Une partie particulièrement intéressante du rapport Fitch est celle qui fait référence au cycle de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Fitch estime que la Fed n’a pas fini de relever ses taux et qu’une autre hausse de taux de 25 points de base interviendra en septembre 2023. De plus, le marché du travail et la résilience de l’économie devraient compliquer la tâche de la Fed pour ramener l’inflation à son objectif de 2 %.

De plus, étant donné que le resserrement quantitatif (c’est-à-dire la réduction du bilan) se poursuit, le resserrement financier devrait se poursuivre bien au-delà de la hausse des taux de septembre et jusqu’en 2024.

Malgré la dégradation, l’opinion de Fitch sur la Fed et sa politique devrait être positive pour le dollar. Les commerçants auront le premier indice sur le marché du travail dans quelques jours, lorsque les chiffres de l’emploi pour juillet 2023 seront connus.

