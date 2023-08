Prévisions de l’indice du dollar américain (DXY) avant le rapport NFP de juillet 2023

Plus

Aujourd’hui est le premier vendredi du mois, ce qui signifie que le rapport de juillet sur la masse salariale non agricole (NFP) est attendu. Le rapport montre l’évolution du nombre de travailleurs dans l’économie américaine et est considéré comme l’indicateur qui fait le plus bouger les marchés financiers.

En tant que tels, les marchés financiers sont très lents avant la publication du NFP. Parce que personne ne veut prendre de risque avant le rapport, la plupart des commerçants et des investisseurs préfèrent attendre la publication du rapport et réagir ensuite.

Le rapport est essentiel en raison de l’évolution du nombre de travailleurs et parce qu’il contient toutes sortes de données, telles que le taux de chômage, les gains horaires moyens et le taux d’activité.

L’économie américaine étant la plus importante du monde, les évolutions du marché du travail sont surveillées de près par tous car la Réserve fédérale pourrait modifier sa politique monétaire en fonction de l’évolution du marché du travail.

En outre, la volatilité du dollar américain augmente considérablement au cours de la journée NFP, offrant des opportunités et des défis aux cambistes. L’indice du dollar américain (DXY) est un moyen de suivre le billet vert, car il reflète la force relative du dollar.

Qu’est-ce que l’indice du dollar américain ?

L’indice du dollar américain aide à interpréter la valeur du dollar par rapport à un panier d’autres devises. Introduit en 1973 par la Réserve fédérale, il est calculé et maintenu par l’ Intercontinental Exchange (ICE) depuis 1985.

Initialement, l’indice comprenait 10 devises, mais en 1999, suite à l’introduction de l’euro, le nombre de devises a été réduit. Six devises font actuellement partie de l’indice du dollar américain : EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF. L’euro a le poids le plus important dans le calcul de l’indice du dollar américain, avec 57,6 %, suivi du yen japonais avec 13,6 %.

L’indice a atteint la valeur la plus élevée en 1985 (163,83) et la plus basse en 2008 (71,58). Lors de son introduction, la valeur initiale était de 100.

Quelles sont les attentes concernant le rapport NFP de juillet ?

Les économistes s’attendent à ce que l’économie américaine crée 205 000 nouveaux emplois en juillet, après une augmentation de 209 000 un mois plus tôt. De plus, le taux de chômage devrait demeurer stable à 3,6 %.

Cependant, le biais est que le rapport montrera un marché du travail plus robuste.

Deux jours plus tôt, mercredi, l’ emploi privé américain pour juillet a montré que les employeurs privés ont créé 324 000 nouveaux emplois, les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie étant les moteurs de la croissance.

Prévision du prix de l’indice du dollar américain

L’indice a trouvé un support au niveau 100, après une baisse constante depuis son récent sommet au second semestre de l’année dernière. Il est intéressant de noter que l’indice a formé un modèle d’inversion possible en descendant par rapport aux sommets de l’an dernier – un biseau descendant.

Les biseaux descendants reflètent les conditions d’inversion. Lorsque le bord supérieur du modèle est cassé, le marché parcourt généralement au moins la moitié de la distance du modèle entier, sans faire de nouveau plus bas.

Par conséquent, le biais avant le rapport NFP de juillet est haussier sur le dollar. Si le DXY clôture la semaine au-dessus du bord supérieur du modèle, il devrait continuer à se rallier dans les semaines suivantes.

