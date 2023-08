L’association Hashgraph d’Hedera investit dans la filiale de WiseKey

Plus

Hashgraph Association (THA), le développeur de Hedera Hashgraph, a investi dans WISe.ART, une filiale de WiseKey International, une société cotée en bourse. Dans un communiqué, WiseKey a déclaré que les fonds seront utilisés pour accélérer l’adoption à grande échelle de Hedera et faire progresser l’intégration des NFT de confiance dans la plate-forme WISe.ART. Dans un communiqué, Carlos Moreira, le fondateur de WiseKey a déclaré :

« Le financement nous permettra de faire avancer le développement de notre plateforme WISe.ART V 3.0 et de commercialiser l’extension de notre solution Trusted NFT. Nous sommes impatients de travailler avec THA et Hedera sur son plan d’émission d’actions tokenisées via des titres basés sur des registres, un processus communément appelé “tokénisation”.

WISe.ART est une plate-forme basée sur la technologie de Hedera Hashgraph qui permet de frapper et d’échanger des jetons non fongibles (NFT). Il est intégré dans l’écosystème de WiseKey, permettant aux utilisateurs de rester anonymes tout en garantissant que les processus KYC sont effectués.

WISe.ART appartient à WiseKey, une société cotée au Nasdaq. Il fournit des solutions de cybersécurité, d’intelligence artificielle , de blockchain et d’IoT. L’action WiseKey a chuté de plus de 28,2 % au cours des trois derniers jours et de 36 % au cours des 12 derniers mois.,

La semaine dernière, Hedera a annoncé qu’elle augmenterait les prix de la frappe de NFT en vrac dans son écosystème. Le coût de frappe de 10 000 NFT en vrac dans une collection passera de 76,80 $ à 200 $, tandis que la frappe d’un seul NFT dans une collection passera de 0,05 $ à 0,02 $. Cela s’est produit alors que le nombre de comptes mensuels actifs de l’écosystème NFT est passé à plus de 19 500 en juillet.

HBAR, le jeton de Hedera Hashgraph, a augmenté de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures. Il a atteint un sommet de 0,060 $, qui était la moyenne mobile sur 200 jours. Dans une note, Kamal Youssefi de l’association Hashgraph a déclaré :

« La création de NFT sur la plate-forme WISe.ART, sécurisée grâce à ses technologies de sécurité de haut niveau, permet l’authentification d’objets physiques et d’actifs numériques dans un processus de bout en bout sûr et conforme. Cela illustre les applications percutantes qui peuvent être construites sur le réseau Hedera.

