PayPal lance le stablecoin en dollars américains PYUSD

PayPal (NASDAQ : PYPL) a annoncé aujourd’hui un stablecoin adossé au dollar américain appelé PayPal USD (PYUSD).

Selon un communiqué de presse publié lundi par le géant des paiements, PayPal USD sera émis par Paxos Trust Co., la société qui a émis le stablecoin Binance USD (BUSD) abandonné.

Dan Schulman, président et chef de la direction de PayPal, a déclaré :

“La transition vers les monnaies numériques nécessite un instrument stable, à la fois natif du numérique et facilement connecté à une monnaie fiduciaire comme le dollar américain. Notre engagement envers l’innovation et la conformité responsables, et nos antécédents en matière d’expériences nouvelles pour nos clients, fournissent la base nécessaire pour contribuer à la croissance des paiements numériques via PayPal USD.”

Paxos publiera un rapport mensuel sur les réserves

PYUSD est un jeton ERC-20 sur Ethereum et le seul stablecoin que PayPal prend en charge. Cependant, la société affirme qu’elle sera disponible dans son écosystème en pleine croissance, y compris les portefeuilles, les développeurs externes et les applications Web3.

Dans le cadre de sa conformité réglementaire, PayPal indique que Paxos publiera un rapport sur les réserves PYUSD chaque mois, à partir de septembre 2023. L’émetteur de pièces stables publiera également l’attestation des actifs de réserve de PYUSD chaque trimestre, cette opération étant gérée par un cabinet comptable tiers indépendant. L’attestation respectera les normes établies de l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

PayPal indique que PYUSD sera échangeable 1: 1 contre USD et devrait être garanti à 100% par des dépôts en dollars américains, des bons du Trésor à court terme et des équivalents de trésorerie.

PYUSD devrait être déployé dans les semaines à venir et permettra aux clients PayPal éligibles aux États-Unis d’accéder à des fonctionnalités telles que les transferts entre leurs comptes PayPal et des portefeuilles externes compatibles. Les utilisateurs pourront également gérer les paiements de personne à personne ou payer en utilisant PYUSD à la caisse. Une autre fonctionnalité prise en charge est la possibilité de convertir vers et depuis PayPal USD avec l’une des crypto-monnaies prises en charge.

