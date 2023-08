Il s’agit d’un type de pièce différent de ce que nous produisons normalement. Cependant, avec la nouvelle saison qui démarre, nous avons pensé qu’il était peut-être temps de revisiter un coin plutôt intéressant du marché boursier : le football.

À savoir, les actions de Manchester United Plc (NYSE : MANU), l’un des rares grands clubs de football cotés en bourse.

Nous avons rédigé un long rapport sur le club il y a près d’un an, examinant la propriété controversée de la famille Glazer. Ils ont repris le club en 2005 via un rachat par emprunt banal dans le monde de la finance, mais un peu moins acceptable lorsqu’il s’agit de mastodontes culturels comme Manchester United, pierre angulaire du tissu footballistique britannique depuis sa création en 1878.

Peu de temps après notre rapport, en novembre de l’année dernière, il a été annoncé que les Glazers cherchaient à vendre le club. Ce qui rend cette analyse intéressante, c’est qu’une partie du club se négocie en bourse. Depuis le refinancement des Glazers en 2012, 10 % de Machester United PLC se sont négociés à la Bourse de New York.

Pour être franc, cela n’a pas été un bon investissement (tout comme les performances du club sur le terrain pendant cette période). MANU a déçu les investisseurs avec un faible rendement de 43 % au cours des onze années écoulées depuis qu’une partie de celui-ci a flotté, à la traîne sous le S&P 500 qui a augmenté de 225 % au cours de la même période.

Mais pourquoi quelqu’un investirait-il dans un club de football ? Et qu’est-ce que la prise de contrôle a signifié pour tout cela?

Est-ce que Manchester United est vendu ?

Il y a un éléphant dans la pièce. Et cet éléphant est que lorsque vous recherchez sur Google le propriétaire de Manchester United, la réponse que vous obtenez est les Glazers. Contrairement à ChatGPT, qui a une date limite de connaissance en septembre 2021, Google est très à jour ; les Glazers sont toujours les propriétaires majoritaires du club malgré la «décision» susmentionnée de vendre en novembre dernier.

Cela a fait résonner le titre au-delà de sa plage de volatilité normale. Une fois que les Glazers ont annoncé le 22 novembre qu’ils “entameraient un processus d’exploration d’alternatives stratégiques”, ce que le marché a lu comme un langage d’entreprise pour une vente du club, le cours de l’action a décollé. Montant immédiatement à plus de 70%, les investisseurs espéraient soudainement une vente imminente, tout comme les fans qui protestaient depuis des années contre les propriétaires controversés.

Et pourtant, nous voilà, neuf mois plus tard, toujours à discuter de la possibilité d’une vente. Non seulement cela, mais le problème n’est plus dans les journaux quotidiens, certains fans étant désormais découragés par la perspective d’une vente en cours. Ne cherchez pas plus loin que le pilier du club qui apparaît chaque semaine à la télévision pour discuter de tout ce qui concerne la Premier League – Gary Neville a commencé à soulever de sérieuses inquiétudes concernant les véritables intentions des Glazers plus tôt cette année lorsqu’il est devenu évident que la transaction traînait en longueur.

The increase to ticket prices at United is v odd!Why would a seller that’s leaving before the next season starts introduce something that has brought them more hate and they won’t benefit from! Any new buyer would most likely freeze the price in year 1 to stay on side with fans. — Gary Neville (@GNev2) February 21, 2023

Cependant, des rapports indiquent que la vente est toujours en cours de négociation. Il y aurait deux partis en concurrence, le premier étant Jim Radcliffe, président du groupe chimique INEOS et l’un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne. Le deuxième concurrent est le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank et membre de la famille royale qatarie. Sheikh Jassim a récemment été considéré comme le favori, si l’on en croit les rapports.

Ce volonté-ils-ne-voudront-ils pas concernant une vente a conduit le stock à se transformer partiellement en un pari direct sur l’achat du club. La valorisation exigée par les Glazers serait de 6 milliards de livres sterling (7,7 milliards de dollars), ce qui signifie qu’elle dépasserait confortablement la transaction sportive la plus chère de tous les temps, actuellement la vente de la franchise NFL Washington Commanders à 6,05 milliards de dollars, plus tôt cette année.

Nous pouvons spéculer tout ce que nous voulons ici sur les véritables intentions des Glazers, mais le meilleur indicateur est ce que le marché croit. Malgré le climat porteur du marché boursier jusqu’à présent cette année, les actions de Manchester United sont en baisse de 13 % depuis le début de l’année. Le S&P 500 est à nouveau utilisé comme référence dans le graphique ci-dessous, soulignant la performance à la traîne de MANU – l’indice est en hausse de 18 % sur la même période.

Il est probablement juste de dire qu’au moins une partie de cela reflète le grand bond que l’action a pris au quatrième trimestre de l’année dernière lorsque la vente a été annoncée, et la crainte actuelle que les Glazers traînent les pieds.

Comme l’ écrit Matt Slater dans l’Athletic, “il n’y a qu’une demi-douzaine de personnes qui savent vraiment ce qui se passe avec la prise de contrôle de Manchester United et elles s’appellent toutes Glazer”.

“Ils sont incroyables”, a déclaré un ancien employé de Man United à Slater. “Ils ne fuient jamais quand le sujet est l’argent.”

La saga continue, semblable à la façon dont les actions Twitter ont commencé à s’échanger comme des paris sur le fait que la prise de contrôle prolongée d’Elon Musk se concrétiserait (bien que ce cas ait été un peu plus dramatique).

En évaluant le stock lui-même, il est toujours étrange qu’un si petit pourcentage de la société flotte – dans ce cas, 10 %. Bien que ces 10 % se négocient comme n’importe quelle autre action, il s’agit d’une société à vendre, un actif hautement illiquide et sur mesure qui ne nécessite que l’acheteur de payer un prix. Lorsque cet atout suscite autant d’intrigues sentimentales et culturelles (Jim Radcliffe est un fan de longue date de Man Utd), il devient à nouveau plus difficile de mettre un prix sur le club, et donc les 10% d’actions qui oscillent énormément sur les dernières nouvelles de prise de contrôle.

L’achat de clubs de football est devenu un jeu de milliardaires, des projets vaniteux dont il est notoirement difficile de générer des bénéfices stables (en effet, le traitement froid des Glazers envers Man Utd en tant qu’entreprise, par l’utilisation de la dette et la récolte constante de dividendes a été judicieux, mais a provoqué un tollé et une diffamation publique). Ce ne sont vraiment pas des entreprises ordinaires.

Pour les investisseurs ordinaires qui regardent des actions sur les marchés publics, la vanité n’entre pas en jeu étant donné qu’il n’y aurait évidemment pas de propriété substantielle, ni d’influence sur les décisions du club. En effet, très peu de clubs négocient même publiquement de nos jours, telle est la prévalence des milliardaires et, de plus en plus ces derniers temps et encore dans ce cas, la propriété de l’État.

Quoi qu’il arrive avec la prise de contrôle, détenir des actions de Man Utd a été un désastre, comme le montre le graphique comparant son retour au S&P 500 plus tôt dans l’article. Nous avons traversé une décennie de gains boursiers sans précédent, avec une économie inondée de taux d’intérêt au niveau du sous-sol et une imprimante à monnaie chaude contribuant à alimenter des gains vertigineux dans les actifs à risque, du moins jusqu’à ce que la musique s’arrête l’année dernière.

Pour les investisseurs de Man United, cela a été un peu différent. Un titre curieux, avec son petit flottant, ses performances à la traîne et l’immense impact culturel de l’entreprise. Si la prise de contrôle se concrétise, pour les fans, cela pourrait clore le chapitre non seulement sur une mauvaise période pour les performances sur le terrain de Man United, mais également sur des performances plutôt abjectes sur le marché boursier.

En fin de compte, compte tenu de la nature opaque des négociations de vente et du fait que la valeur des 10 % d’actions négociées dépend entièrement de ces négociations, il est tout simplement impossible de dire si l’action est un achat à ce prix. Autrement dit, à moins que vous n’ayez une ligne directe avec un membre de la famille royale qatarienne, Sir John Radcliffe, ou quelqu’un de la famille Glazer.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.