“C’est embarrassant” – Un analyste fustige la devise BRICS proposée

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les discussions sur une monnaie BRICS domineront probablement le cycle de l’actualité la semaine prochaine alors que les dirigeants de dizaines de pays se réuniront à Sandton, en Afrique du Sud. Outre les membres originaux des BRICS, les dirigeants d’autres pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Égypte participeront également à la réunion.

La monnaie BRICS fonctionnera-t-elle ?

Copy link to section

L’Afrique du Sud, la présidence tournante des BRICS, a déclaré que la formation d’une monnaie unique ne serait pas à l’ordre du jour. Cependant, les analystes pensent que ces dirigeants délibéreront sur la formation d’une « monnaie d’échange » unique.

La plupart des pays des marchés émergents sont restés préoccupés par la domination croissante du dollar américain. Ces craintes se sont intensifiées l’année dernière lorsque les États-Unis ont sanctionné la banque centrale russe après l’invasion de l’Ukraine.

Une monnaie unique pour les États membres originaux du BRICS ne serait pas réalisable en raison de la différence entre ces monnaies. Cependant, l’ajout de nouveaux membres, dont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, pourrait avoir un impact en raison des vastes ressources qu’ils détiennent.

L’Arabie saoudite et la Russie sont les plus grands acteurs mondiaux du pétrole et du gaz. Par conséquent, ils pourraient obliger les pays à acheter ces produits en utilisant la monnaie unique. Comme nous l’avons vu en 2022, la Russie a réussi à obliger les pays européens à acheter du gaz en roubles.

Cependant, la mécanique d’une seule monnaie BRICS serait plus complexe que cela. D’une part, il existe une certaine méfiance parmi les membres existants, y compris la Russie et la Chine. Dans le même temps, on ne sait pas si ces pays seraient prêts à abandonner leur monnaie en échange d’une seule.

https://www.youtube.com/watch?v=EVWL5D9oaE8&pp=ygUOYnJpY3MgY3VycmVuY3k%3D

Le plus grand défi est de savoir comment mettre en place la nouvelle banque centrale des BRICS, qui sera chargée de gérer la monnaie. Il y a aussi le défi de savoir comment les pays passeront à la nouvelle monnaie. Dans une note, Jim O’Neill, le créateur des BRICS a déclaré :

« C’est juste ridicule. Ils vont créer une banque centrale Brics ? Comment feriez-vous cela? C’est presque embarrassant.

Les inquiétudes concernant le dollar américain demeurent

Copy link to section

Les inquiétudes des BRICS concernant le dollar américain sont valables. Au cours des dernières années, la force du dollar américain a laissé de nombreux pays derrière. Comme je l’ai déjà écrit, de nombreux pays émergents sont confrontés à une grave pénurie de dollars. Jim O’Neill a ajouté :

« Le rôle du dollar n’est pas idéal pour la façon dont le monde a évolué. Vous avez toutes ces économies qui vivent de cette tournure cyclique sans fin de tout ce que [la Réserve fédérale américaine] décide de faire dans l’intérêt des États-Unis.

L’envolée de la dette américaine suscite également des inquiétudes. La dette publique américaine a grimpé à plus de 32 000 milliards de dollars au cours des derniers mois. Et il est probable que la dette grimpera à plus de 50 000 milliards de dollars d’ici 2030.

En outre, le recours aux sanctions a irrité de nombreux pays. Les sanctions contre des pays comme la Corée du Nord, la Russie, la Chine et l’Iran ont augmenté. Cependant, remplacer le dollar américain ne sera pas facile en raison de sa forte domination dans l’économie mondiale. Un bon exemple en est l’ euro , qui a eu du mal à détrôner le dollar au cours des deux dernières décennies.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.