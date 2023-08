La valorisation du BNB est curieuse alors que les problèmes s’accumulent pour Binance

Le jeton natif de l’écosystème Binance, BNB, se négocie à son plus bas niveau depuis un an.

Le jeton est en baisse de 30 % au cours du mois dernier, passant d’une crise à l’autre. Le pays a subi de nouvelles pressions cette semaine à la suite d’un rapport publié dans le Wall Street Journal affirmant qu’il violerait les sanctions russes. Cela fait suite à une enquête du ministère de la Justice lancée en mai.

Un problème distinct concerne un tweet erroné de Binance indiquant que les dépôts et les retraits en euros avaient été suspendus. Le partenaire bancaire européen de Binance, PaySafe, a précisé que les transactions seraient en effet disponibles jusqu’au 25 septembre, après quoi le support de Biannce sera retiré suite à un « examen stratégique ».

Nous avons publié une analyse sur BNB le mois dernier dans laquelle nous nous sommes concentrés sur la myriade de signaux d’alarme concernant le jeton, ainsi que sur l’échange plus large.

Nous ne reviendrons pas ici sur tous les détails, mais l’essentiel est qu’il s’agit d’un token pour lequel la liquidité côté acheteur est faible et dont l’échange connecté est une boîte noire mystérieuse. Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises auparavant, il n’y a aucune preuve que Binance est engagé dans quoi que ce soit de sinistre, mais c’est aussi là que réside le problème : il n’y a aucune preuve du contraire non plus.

Cela est dû à l’absence totale de divulgations financières et/ou d’audits. Rien n’est plus évident que le tweet remarquable du PDG Changpeng Zhao ci-dessous. Après l’ effondrement de FTX en novembre, la surveillance s’est portée sur Binance pour qu’elle soit plus transparente. La bourse a répondu en publiant un rapport de « preuve de réserves », sans toutefois mentionner le passif. La solution de Zhao ? Pour « demander autour de soi ».

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

L’ironie de cette situation n’a pas échappé à beaucoup : une communauté crypto obligée de s’appuyer sur les tweets d’un PDG concernant une bourse opaque, quelques semaines seulement après qu’un certain Sam Bankman-Fried ait tweeté « Les actifs FTX vont bien » concernant sa propre bourse.

Encore une fois, il n’y a aucune preuve que quelque chose de laid se passe chez Binance, et la comparaison FTX n’a pas besoin d’être faite, mais la similitude concernant la transparence (ou son absence) est notable. En termes simples : il s’agit d’une entreprise pour laquelle une évaluation financière est impossible à réaliser car les informations n’y sont tout simplement pas disponibles.

Problèmes juridiques croissants

Bien sûr, il y a de plus en plus de raisons d’être méfiant, les dernières nouvelles concernant les sanctions du DoJ et de la Russie en sont un bon exemple. Une autre enquête du DoJ est déjà en cours, tandis qu’un procès auprès de la SEC porte des accusations allant de la manipulation du volume et des transactions contre les clients à la violation des réglementations KYC, AML et valeurs mobilières.

Pour en revenir spécifiquement au BNB, le jeton a en fait extrêmement bien fonctionné par rapport à la plupart des altcoins. Jusqu’au procès de juin, il surperformait Bitcoin pendant le marché baissier (à partir du début de 2022), malgré le fait que la plupart des altcoins ont enregistré des pertes bien supérieures à celles de la plus grande crypto-monnaie du monde – comme cela a tendance à se produire lors des replis du marché.

Cela soulève la question : pourquoi ? Et cela nous ramène également au point ci-dessus concernant la liquidité côté acheteur. Qui achète ce jeton ?

Jetez un œil à ce qui est arrivé à Binance l’année dernière :

Poursuite auprès de la SEC avec plusieurs accusations

Procès CFTC

Plusieurs enquêtes du DoJ

Effondrement du volume des échanges à l’échelle du marché

Arrêt du stablecoin BUSD (bien qu’émis par Paxos mais de marque Binance)

Un effondrement plus large de la cryptographie

Et après tous ces événements, le BNB se négocie plus ou moins stable sur la même période ?

Les caractéristiques symboliques, la faible liquidité, les problèmes juridiques sans fin et les perspectives globalement incertaines font du BNB un investissement incroyablement difficile à défendre. Sa valorisation actuelle est toujours vertigineuse, avec une capitalisation boursière de 33 milliards de dollars qui la place derrière Bitcoin, Ethereum et Tether.

Comme nous ne cessons de le répéter, rien ne prouve des soupçons autour de BNB ou de Binance. Tout pourrait être parfaitement au-dessus du bord. Mais de très nombreux problèmes font surface, et le plus gros problème de tous est qu’il n’y a rien non plus qui prouve qu’ils ont tort.

Il s’agit d’une bourse sans siège social, sans audit et contrôlant la quatrième plus grande crypto-monnaie du marché. Attention, c’est tout – nous dirions faire votre propre diligence raisonnable, mais ce n’est pas possible dans ce cas.

