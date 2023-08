Analyse USD/SEK : aucune fin en vue pour le krach de la couronne suédoise

Plus

Le taux de change USD/SEK a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2022 alors que la divergence entre les économies américaine et suédoise se poursuivait. La paire a atteint un sommet de 11,08, soit environ 8 % au-dessus du niveau le plus bas de cette année.

Les divergences entre les États-Unis et la Suède

Les États-Unis et la Suède évoluent dans des directions différentes. D’une part, certains signes indiquent que l’économie américaine est en croissance, certains économistes s’attendant à un taux de croissance annuel de 6 % cette année.

Des pans clés de l’économie se portent bien. Par exemple, le marché immobilier a été dynamique même si les taux d’intérêt ont atteint leur plus haut niveau depuis deux décennies. Les mises en chantier, les permis de construire et les prix des logements sont restés résistants.

Plus important encore, l’inflation diminue tandis que les dépenses de consommation s’envolent. Le taux de chômage est resté proche de son plus bas niveau depuis plus de cinq décennies. La Réserve fédérale a donc laissé entendre qu’elle pourrait continuerà relever ses taux dans les mois à venir.

La Suède, en revanche, traverse une période difficile. Son taux d’inflation s’est établi à 9,3 % en juillet, soit un taux plus élevé que dans la plupart des pays d’Europe. Les analystes estiment qu’il faudra plus de temps pour se rapprocher de l’objectif de 2% fixé par la Riksbank.

D’autres secteurs de l’économie se détériorent également. Par exemple, les prix de l’immobilier sont en chute libre ces derniers mois. Les prix ont chuté de 12 % en 2022 et certains signes indiquent que la tendance se poursuit.

La situation est aggravée par la flambée des taux d’intérêt, qui a poussé les taux hypothécaires à la hausse. Contrairement au Royaume-Uni, la plupart des prêts hypothécaires en Suède sont flottants, ce qui signifie que les Suédois ont vu leurs remboursements hypothécaires augmenter.

Les analystes estiment donc que la crise économique suédoise durera plus longtemps que prévu. Dans une note récente, les analystes de Swedbank ont déclaré que le ralentissement de l’économie durerait encore au moins deux ans.

Prévisions USD/SEK

Le graphique journalier montre que la paire USD/SEK a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a récemment franchi l’important niveau de résistance à 10,98, le point le plus haut du 6 juillet. La paire a dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) s’approche de son niveau de surachat.

Par conséquent, le chemin de moindre résistance pour la paire est haussier, le prochain niveau à surveiller étant à 11,50. Le stop-loss de cette transaction est à 10h90.

