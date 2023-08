Perspectives Stacks, Bitcoin Cash, Stellar, Litecoin après les nouvelles nouvelles BTC

Le prix du Bitcoin a bondi de plus de 5 % mardi après que Grayscale ait remporté un procès majeur contre la Securities and Exchange Commission (SEC). La pièce a augmenté de plus de 5 %, déclenchant un rebond majeur sur le marché des altcoins. Les prix des Stacks et Bitcoin Cash ont augmenté de plus de 10 %, tandis que Stellar Lumens (XLM), Polygon et Avalanche ont bondi de plus de 8 %.

La plus grande nouvelle crypto de la journée est venue des États-Unis, où un tribunal s’est prononcé en faveur du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Il s’agit d’un événement important qui a été suivi de près par les investisseurs et les traders.

Le procès a permis à GBPTC de convertir son fonds en un fonds négocié en bourse (ETF). En devenant un ETF, Grayscale espère réduire la décote qui a toujours existé dans son fonds.

Plus important encore, la poursuite signifie que la SEC sera obligée d’accepter l’autre ETF Bitcoin au comptant. La SEC devrait rendre sa décision sur ces fonds d’ici la fin de la semaine. Certaines des sociétés qui ont demandé un ETF Bitcoin sont Blackrock, Invesco, BitWise et VanEck. Dans un communiqué, Grayscale a déclaré :

“Il s’agit d’un pas en avant monumental pour les investisseurs américains, l’écosystème Bitcoin et tous ceux qui ont plaidé pour l’exposition au Bitcoin grâce aux protections supplémentaires de l’enveloppe ETF.”

Alors, quel sera l’impact des dernières actualités Bitcoin sur les prix des cryptomonnaies ? Certains analystes comme Tom Lee estiment que cette annonce déclenchera une hausse du Bitcoin à 150 000 $. Si cela se produit, des altcoins comme Stacks, Bitcoin Cash et Stellar Lumens emboîteront le pas.

Je partage l’avis contraire dans la mesure où un ETF spot Bitcoin n’aura pas d’impact majeur sur les prix à long terme. D’une part, les investisseurs institutionnels ont déjà accès au Bitcoin via l’ETF à terme connu sous le nom de BITO. BITO évolue toujours dans la même direction avec Bitcoin. Par conséquent, comme nous l’avons vu après l’ affaire SEC vs Ripple, il est probable que les pièces reprennent leur tendance baissière dans les semaines à venir.

