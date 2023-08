Prédiction de prix pour les crypto-monnaies après la décision concernant Grayscale : Bitcoin Cash, Chancer

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le prix du Bitcoin Cash a fait un retour en force mardi après le dernier revers de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis. Le prix du BCH a grimpé jusqu’à 227,97 $, son plus haut niveau depuis le 16 août. Comme Bitcoin, la pièce BCH a bondi à deux chiffres depuis son niveau le plus bas de ce mois-ci.

Procès de la SEC contre Grayscale

Copy link to section

Le principal moteur du rebond du prix du Bitcoin Cash a été le résultat du procès de longue date entre la SEC et Grayscale Bitcoin Trust. Ainsi, un procès a éclaté lorsque la SEC a rejeté la demande de la société de convertir le GBTC Trust de 20 milliards $ en un ETF Bitcoin au comptant.

Comme je l’ai écrit ici, le tribunal s’est prononcé en faveur de Grayscale, dans une décision qui pourrait conduire à l’arrivée du premier ETF Bitcoin aux États-Unis. La décision est intervenue quelques jours avant que la SEC ne rende sa décision sur d’autres propositions d’ETF de sociétés comme Invesco et Blackrock.

Les analystes estiment que l’agence décidera soit d’autoriser l’utilisation de ces fonds, soit de retarder le procès contre Grayscale. Quoi qu’il en soit, les analystes estiment qu’un ETF BTC spot au comptant faible coût est en route.

https://www.youtube.com/watch?v=_x-bN_tEBzgu0026amp;pp=ygUNc2VjIGdyYXlzY2FsZQ%3D%3D

Le prix du Bitcoin Cash a bondi alors que les investisseurs prévoyaient que plusieurs sociétés déposeraient une demande d’ETF BCH dans les mois à venir. Un ETF BCH semble être un choix évident car la pièce a été créée comme un fork de Bitcoin. Cela signifie qu’ils utilisent la même technologie, ce qui signifie aussi que la SEC aura du mal à la rejeter.

Le prix du BCH a également augmenté après la faiblesse relative de la confiance des consommateurs américains et des données sur les offres d’emploi. La confiance des consommateurs a chuté pour la première fois en trois mois tandis que le nombre d’emplois vacants est tombé à son plus bas niveau depuis 2021.

Ces chiffres signifient que la Réserve fédérale pourrait reconsidérer sa nouvelle hausse des taux d’intérêt en septembre. Le marché monétaire connaît une nouvelle hausse cette année, suivie de quelques baisses en 2024. À l’avenir, il est probable que le prix du Bitcoin Cash atteindra la résistance clé de 247 $.

Save

Chancer lève 1,6 million $ grâce à sa vente symbolique

Copy link to section

Pendant ce temps, la vente de jetons Chancer a pris de l’ampleur après le procès de la SEC contre Grayscale. Alors que les prix des crypto-monnaies grimpaient, les développeurs ont levé des milliers de dollars, portant le total des fonds levés jusqu’à présent à 1,69 million $. Cela signifie que les créateurs atteindront l’objectif initial de 2 millions $ dans les prochaines semaines. Vous pouvez acheter le jeton $CHANCER ici.

Pour les débutants, Chancer est une nouvelle société qui vise à devenir le plus grand acteur du marché décentralisé des paris et des pronostics sportifs. Il s’agit d’un projet innovant qui démocratisera cette industrie estimée à plus de 85 milliards $ en 2022.

Chancer adoptera le système autonome décentralisé (DAO), qui donnera aux détenteurs de jetons $CHANCER leur mot à dire dans la plupart des décisions. Ils auront également la possibilité de partager les bénéfices générés par la plateforme.

Plus important encore, les détenteurs de Chancer créeront également leurs marchés, les diffuseront en direct et gagneront de l’argent à mesure que les gens placeront ces paris. En utilisant la technologie blockchain, les développeurs visent à la rendre plus accessible à davantage de personnes du monde entier.

Save