L’indice Hang Seng de Hong Kong s’envole mais des risques demeurent

Le rebond de l’indice Hang Seng s’est accéléré lundi, aidé par les données américaines mitigées et le rebond du cours de l’action Country Garden. L’indice, qui suit les plus grandes sociétés cotées à Hong Kong, a bondi de plus de 2,35% et a atteint son plus haut niveau depuis le 11 août..

Le cours de l’action Country Garden rebondit

L’indice Hang Seng a fortement rebondi après une bonne nouvelle de Country Garden, le promoteur immobilier en difficulté. Les créanciers de la société ont accepté de restructurer ses obligations en renminbi arrivant à échéance samedi dernier. Résultat, son titre s’est envolé de plus de 20 %.

Pourtant, l’entreprise n’est pas encore sortie du bois, comme je l’ai écrit ici . Country Garden a un passif de près de 200 milliards de dollars et a du mal à rembourser ses obligations en dollars. Son effondrement imminent amènera probablement de nombreux clients à suspendre leurs paiements.

Les sociétés immobilières ont été les composantes les plus performantes de l’indice Hang Seng. Longfor Properties, China Resources Land et China Resources Mixed Lifestyle ont été les actions les plus performantes de l’indice.

L’indice Hang Seng s’est également redressé après l’optimisme croissant selon lequel la Réserve fédérale allait suspendre ses taux d’intérêt lors de la réunion de ce mois-ci. Les données publiées la semaine dernière ont montré que la confiance des consommateurs américains a chuté en août.

De plus, la masse salariale non agricole a montré que le taux de chômage est passé de 3,5% en juillet à 3,8% en août. La croissance des salaires n’a pas répondu aux estimations, l’économie ayant créé plus de 180 000 emplois.

Les actions de la Réserve fédérale sont importantes pour les actions de Hong Kong en raison de l’ancrage du dollar de Hong Kong. Pour maintenir l’ancrage, la banque centrale de Hong Kong suit toujours les actions de la Fed. Il est donc probable que la HKMA laissera ses taux inchangés.

Néanmoins, l’indice Hang Seng est confronté à des défis importants alors que la faiblesse économique chinoise persiste et que les investisseurs étrangers reviennent aux États-Unis.

Prévisions de l’indice Hang Seng

Le graphique journalier montre que l’indice Hang Seng a dérivé à la baisse au cours des dernières semaines. Durant cette période, il a formé un canal descendant représenté en noir.

L’indice oscille également autour des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Un regard en arrière montre qu’il a formé une configuration tête et épaules inversée, ce qui est généralement un signe haussier. L’épaule droite coïncide avec le prix actuel.

Par conséquent, les perspectives de l’indice Hang Seng sont neutres avec un biais baissier. Les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller sont 17 611 H$ (plus bas d’août) et 20 000 H$ (plus haut de juillet).

