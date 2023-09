Le plus grand commerce en 2023 qui continue de rapporter

Le marché des changes est connu pour son incertitude accrue et ses mouvements de marché non corrélés. En d’autres termes, c’est le premier marché à réagir aux nouvelles et aux événements qui se produisent dans le monde, et souvent, il le fait si vite qu’il surprend la plupart des traders.

Mais parfois, les conditions de tendance peuvent également perdurer sur le marché des devises. Par exemple, la cassure haussière de l’ EUR/JPY du début de l’année et la tendance qui a suivi.

La cassure haussière de l’EUR/JPY a commencé en 2023

L’EUR/JPY a commencé 2023 à 138 et s’échange désormais au-dessus de 158. Il s’agit d’une évolution étonnante de 20 grands chiffres (c’est-à-dire qu’un grand chiffre équivaut à 100 points pips) selon tous les comptes.

De tels rebonds se produisent lorsque les acteurs du marché sont pris par surprise. Dans ce cas, ce n’est pas seulement la force de l’USD/JPY, mais aussi la résilience de l’euro qui a propulsé la paire croisée à la hausse.

De plus, du point de vue technique, de nouvelles avancées sont possibles.

Une correction en cours favorise davantage de hausse pour l’EUR/JPY

Il faut regarder la situation dans son ensemble pour comprendre pleinement ce qui se passe avec le croisement EUR/JPY. Plus précisément, la reprise amorcée à partir des plus bas de 2020 n’est que le début d’un mouvement encore plus important.

Il convient de mentionner ici qu’en 2020, le cross EUR/JPY s’est négocié en dessous de 116 avant de rebondir. Ainsi, en seulement trois ans, le marché a rebondi à plus de 158.

Mais il est possible d’en faire davantage, comme l’indique la correction en cours ci-dessous.

Une correction en cours dans un marché en hausse signifie que la 2 e vague se termine au-dessus du point final de la 1 ère vague. Les corrections en cours sont souvent complexes. Dans ce cas, la structure abcxabcde en bleu montre la correction en cours comme une double combinaison complétant la 2 ème vague.

La cassure haussière mentionnée au début de cet article s’est produite en 2023 lorsque l’EUR/JPY a dépassé la ligne de tendance bd. Ce mouvement marquait le début de la 3 ème vague en noir, celle qui devrait dépasser de loin tous les mouvements précédents – tant en distance parcourue qu’en vitesse.

Quelle est la prochaine étape pour l’EUR/JPY ?

Plus récemment, l’EUR/JPY a rebondi grâce au support dynamique fourni par le bord supérieur du canal ascendant. Il est de la plus haute importance que le marché se maintienne au-dessus du canal, car c’est une condition nécessaire à l’évolution des prix après une correction en cours.

En bref, le rallye EUR/JPY n’a pas pris fin – il a à peine commencé en 2023.

