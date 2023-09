USD/CNY : pas de fin en vue pour l’effondrement du renminbi

Plus

Le taux de change USD/CNY a continué de grimper mardi alors que les inquiétudes concernant l’économie chinoise persistaient et que le rallye de l’indice du dollar américain (DXY) s’accélérait. La paire a bondi jusqu’à un plus haut de 7,30, quelques points en dessous du plus haut de l’année de 7,3150.

Ralentissement économique en Chine

Le thème principal du marché cette année est le ralentissement de l’économie chinoise. Les chiffres économiques récents ont mis en lumière cette contraction. Le taux de chômage des jeunes a atteint un niveau record.

La production industrielle et manufacturière est en contraction tandis que les ventes au détail reprennent à un rythme plus lent que prévu. Plus important encore, le secteur immobilier du pays s’effondre tandis que les exportations s’effondrent.

Les analystes estiment que la faiblesse chinoise est en réalité plus faible que prévu. Historiquement, la Chine, comme d’autres pays, est connue pour être quelque peu conservatrice dans ses publications économiques.

Le défi pour la Chine est que la situation n’est pas facile à résoudre. D’une part, le secteur immobilier, qui représente 30 % de l’économie, sera difficile à résoudre. D’une part, des entreprises comme Country Garden et Evergrande s’effondrent.

Le secteur immobilier est depuis longtemps un moteur important de l’économie chinoise. Aujourd’hui, la Chine compte plus de 65 millions de logements vacants. Et la plupart des autorités locales génèrent l’essentiel de leurs revenus grâce à la vente de terrains.

La Chine traverse également une crise démographique majeure après des années de politique de l’enfant unique. Une solution probable à cette crise serait de promouvoir davantage d’immigration dans le pays. Cependant, la Chine a tendance à voir plus de gens quitter le pays que d’y entrer.

Il est donc probable que la faiblesse économique perdure pendant un certain temps. Cela explique pourquoi le taux USD/CNY a bondi de plus de 9 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

Cela explique également pourquoi la paire a réagi avec modération aux nouvelles mesures prises par la PBOC pour stimuler le yuan. La semaine dernière, la banque a déclaré que les institutions financières devront détenir 4% de leurs devises en réserves.

Prévisions USD/CNY

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/CNY a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a réussi à transformer l’importante résistance de 7,2713 (30 juin) en support.

La paire a bondi au-dessus des moyennes mobiles de 25 et 50 jours. Dans le même temps, le Relative Strength Index (RSI) a dépassé le niveau important de 60. Il se rapproche de la résistance importante de 7,3166, le point le plus haut du 1er novembre.

Par conséquent, la paire USD/CNY continuera probablement de monter en flèche alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 7,40. Le stop-loss pour cette transaction sera à 7,2713.

