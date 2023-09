Le prix du BNB est menacé alors que Binance Chain DeFi TVL atteint son plus bas niveau en 2021

Le prix de Binance Coin a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois en raison des inquiétudes croissantes concernant Binance. La pièce BNB s’échangeait à 214 $ vendredi, soit environ 40 % en dessous du niveau le plus élevé de cette année.

Les inquiétudes concernant Binance demeurent

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été soumise à une pression intense ces derniers mois. Le plus grand défi a été un procès majeur intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC).

La poursuite contenait plusieurs allégations, notamment que Binance aurait mélangé des fonds, utilisé un fonds suisse pour manipuler les prix, offert des services à des clients américains et proposé des titres sans respecter la loi. Binance a rejeté ces affirmations.

De plus, Binance a vu certains de ses dirigeants de haut rang quitter la bourse. Par exemple, Gleb Kostarev et Vladimir Smerkis, hauts responsables supervisant la Russie, sont partis. Des dizaines d’autres dirigeants ont également quitté l’entreprise.

Dans le même temps, Binance a vu le volume des actifs échangés en échange continuer de baisser à mesure que l’hiver cryptographique se poursuit. Les données montrent que Binance possède plus de 57 milliards de dollars d’actifs totaux, dont 50 milliards de dollars sont propres.

Et plus important encore, le total des actifs bloqués dans la Binance Chain a diminué. BNB Chain a désormais une valeur totale verrouillée (TVL) de 4,48 milliards de dollars, ce qui en fait le troisième acteur du secteur après Ethereum et Tron. En termes de BNB, la chaîne compte plus de 21 millions de jetons, le niveau le plus bas depuis avril 2021. À son apogée, la pièce comptait plus de 66 millions de jetons dans son écosystème.

Les plus grands réseaux DeFi de BNB Chain sont PancakeSwap, Venus Finance, Radiant et Coinwind. PancakeSwap, l’un des principaux échanges décentralisés, a été dépassé par de grands échanges comme dYdX et Uniswap.

Le prix du BNB est également en difficulté en raison des problèmes plus larges du marché. Par exemple, l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a reculé tandis que l’ indice du dollar américain (DXY) a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois.

Prévisions de prix du BNB

Le graphique journalier montre que le prix de la pièce BNB a formé une tendance triple à 340 $ plus tôt cette année. Cette configuration est l’une des plus baissières de l’analyse technique. Il a ensuite fait une cassure baissière sous son décolleté à 264 $.

Le prix de la pièce BNB est désormais passé au support clé de 220 $, le niveau le plus bas du 22 décembre. Il a également formé un motif de drapeau baissier. Par conséquent, je soupçonne que la pièce connaîtra une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau psychologique à 200 $. Le stop-loss de cette transaction sera de 230 $.

