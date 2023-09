L’indice du dollar américain (DXY) forme une croix d’or et des modèles de santé et de sécurité inversés

L’indice du dollar américain (DXY) a continué de progresser cette semaine alors que la demande pour le billet vert est restée à un niveau élevé. Il a atteint un sommet de 104,77 $, le niveau le plus élevé depuis plus de cinq mois. Il a grimpé de plus de 4 % par rapport à son plus bas niveau de cette année.

Le dollar américain comme valeur refuge

L’indice DXY a été un point positif sur le marché financier cette semaine. Ce rallye s’est produit alors que les investisseurs évaluaient la vigueur de l’économie américaine et la hausse des prix du pétrole brut.

Le Brent, la référence internationale, a bondi à 90 dollars tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a grimpé à 87 dollars. Cela implique que l’inflation américaine restera supérieure à 2 % plus longtemps que prévu.

Il est donc probable que la Réserve fédérale procède à une nouvelle hausse des taux en septembre ou les maintienne à un niveau plus élevé plus longtemps.

Les données les plus récentes montrent que l’économie américaine ralentit. Par exemple, les chiffres du PIB ont révélé que l’économie a progressé de 2,1 % au deuxième trimestre, en baisse par rapport à l’estimation précédente de 2,4 %.

Les données sur l’emploi non agricole (NFP) ont révélé que l’économie n’a créé que 184 000 emplois en août, tandis que le taux de chômage a atteint 3,8 %. La confiance des consommateurs a chuté en août.

En outre, le rapport Beige de la Fed a montré que la croissance des salaires ralentissait dans la plupart des régions de la Fed. Par conséquent, même si les États-Unis ralentissent, je pense que l’économie résiste mieux que celle d’autres pays, notamment en Europe.

L’indice du dollar américain est également en hausse en raison de la hausse des rendements aux États-Unis. Le taux sans risque, très surveillé, ou rendement à dix ans, s’élève désormais à plus de 4 %. Par conséquent, de nombreux investisseurs étrangers ont transféré leurs fonds vers des actifs américains comme les fonds du marché monétaire.

Le prochain catalyseur important pour l’indice DXY sera les prochaines déclarations de certains responsables de la Fed comme Goolsbee et Michele Bowman.

Prévisions de l’indice du dollar américain

Le graphique journalier montre que l’indice DXY a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Il a maintenant transformé l’importante résistance de 104,64 $ en support. L’indice a également dépassé les moyennes mobiles à court et à long terme.

Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 200 et 50 jours forment presque un motif en croix dorée. Il a formé un motif de tête et d’épaules inversé.

Par conséquent, l’indice continuera probablement à augmenter dans les prochains jours alors que les investisseurs ciblent la résistance clé à 105,96 $, le point le plus haut du 8 mars.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.