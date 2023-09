Indice du dollar américain : perspectives DXY avant l’IPC américain et la décision de la BCE

L’indice du dollar américain (DXY) a légèrement reculé lundi alors que les investisseurs attendent les prochaines données sur l’inflation et les ventes au détail aux États-Unis. L’indice réagira également à la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi. Il s’échangeait à 105 $, quelques points en dessous du sommet de 105,13 $ de ce mois-ci.

Inflation américaine, ventes au détail et décision de la BCE

Copy link to section

L’indice DXY s’est redressé la semaine dernière, comme je l’ai écrit ici . Ce rallye s’est produit alors que le prix du pétrole brut a bondi, suscitant des inquiétudes concernant l’inflation. Le Brent a bondi à 90 dollars, tandis que le West Texas Intermediate a grimpé à 87 dollars après que la Russie et l’Arabie saoudite ont continué de réduire leur approvisionnement.

La hausse du dollar s’est atténuée après que plusieurs responsables de la Fed, comme Christopher Waller et Lori Logan, aient souligné une pause en septembre. La plupart des analystes estiment que la banque fera une pause à 5,5% lors de cette réunion, car elle observe l’impact des hausses de taux passées.

https://www.youtube.com/watch?v=Lxhaav-_ja0&pp=ygUNRmVkIEJMT09NQkVSRw%3D%3D

Les événements prévus cette semaine auront probablement un impact sur la prochaine décision de la Fed et sur l’indice du dollar américain (DXY). Par exemple, les États-Unis publieront mercredi les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que les prix sont restés à un niveau élevé en août alors que l’essence a augmenté. Plus précisément, ils s’attendent à ce que l’IPC global passe de 3,2 % en juillet à 3,4 % en août. Du côté positif, l’IPC de base, qui exclut les secteurs volatiles de l’alimentation et de l’énergie, devrait chuter à 4,2 %.

L’autre catalyseur important pour l’indice DXY sera les derniers chiffres des ventes au détail aux États-Unis prévus pour jeudi. Les économistes estiment que les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % en août tandis que les ventes de base ont bondi de 0,4 %. Ces chiffres montreront que les dépenses de consommation sont toujours fortes.

Dans le même temps, l’indice du dollar américain sera affecté par la décision de la BCE de jeudi. Les activités de la BCE sont importantes car l’euro est la composante la plus importante de l’indice du dollar américain. Les analystes estiment que la BCE laissera ses taux inchangés à 3,75 %.

Prévisions de l’indice du dollar américain

Copy link to section

Save

L’indice DXY a connu une forte reprise haussière ces dernières semaines. Il a maintenant retesté le support important à 104,63 $, le point le plus haut du 20 mai. Plus important encore, il est sur le point de former une figure en croix dorée, ce qui se produit lorsque les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours effectuent un croisement haussier.

Par conséquent, les perspectives de l’indice sont haussières, le prochain niveau clé à surveiller étant à 106 $, le point le plus élevé du 7 mars. Le stop-loss de cette transaction est à 103,24 $.

Save