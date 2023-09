Prévisions du prix du pétrole brut Brent : davantage de hausse avec la formation d’une croix d’or

Le prix du pétrole brut Brent a continué d’augmenter cette semaine alors que les problèmes d’approvisionnement persistaient. Il a atteint un sommet de 91,37 dollars, le niveau le plus élevé depuis novembre de l’année dernière. Il a grimpé de plus de 29 % par rapport au niveau le plus bas de juin.

Dynamique de l’offre et de la demande de pétrole

Copy link to section

Le West Texas Intermediate (WTI) est également entré dans un marché haussier en atteignant son plus haut niveau depuis novembre. Il s’échangeait à 87,5 $ mardi.

Les raisons de la hausse actuelle des prix du pétrole brut sont bien connues. Les données les plus récentes ont montré que la demande de pétrole a atteint un niveau record, même si de nombreuses personnes ont adopté les voitures électriques. Selon l’EIA, le monde consomme désormais plus de 100 millions de barils chaque jour.

Dans le même temps, des inquiétudes subsistent concernant les approvisionnements. Le cartel OPEP+ a décidé de continuer à réduire les approvisionnements quotidiens pendant encore quelques mois. Le monde doit donc trouver un équilibre entre une demande forte et une offre limitée.

Il n’y a pas de solution facile. D’une part, les États-Unis n’ont pas de capacité significative d’augmentation de leur production pétrolière, car de nombreux producteurs modèrent leurs approvisionnements. Les entreprises américaines se concentrent principalement sur le rendement pour les actionnaires plutôt que sur les investissements.

Les analystes ont donc commencé à revoir à la hausse leurs prévisions sur les prix du pétrole brut. Les analystes de Goldman Sachs estiment que le pétrole pourrait grimper jusqu’à 107 dollars. D’autres analystes de banques comme JP Morgan, Citigroup et Morgan Stanley se sont montrés optimistes quant aux prix du pétrole.

https://www.youtube.com/watch?v=Vf1Cmn0Y_qY&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Analyse technique du prix du pétrole brut Brent

Copy link to section

Save

Graphique Brent par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du pétrole brut Brent a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Ce rallye a commencé lorsque le prix a atteint un plancher solide à 71,73 $ depuis mars.

Le Brent a récemment dépassé l’important niveau de résistance à 87,57 $, les fluctuations les plus élevées ayant eu lieu le 10 août et le 13 avril. Plus important encore, le Brent a formé un motif en croix dorée, qui se produit lorsque les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours se croisent.

Brent a également formé ce qui ressemble à un motif tête et épaules inversé. Cette tendance est également un signe haussier. L’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de surachat.

Par conséquent, les perspectives pour le pétrole brut sont haussières, le niveau initial à surveiller étant de 100 $. Ce prix est également le plus haut swing de novembre. Le stop-loss de cette transaction sera de 87 $.

Save