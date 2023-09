L’offre totale de pièces stables au plus bas depuis deux ans dans un contexte d’exode des capitaux

L’exode des capitaux hors de l’espace des crypto-monnaies au cours des deux dernières années peut être bien résumé en examinant le marché des stablecoins.

Étant donné le rôle central des pièces stables dans la liquidité de l’écosystème, étant donné qu’elles constituent le principal moyen par lequel les investisseurs entrent et sortent des crypto-monnaies, la baisse de l’offre totale en dit long. Le graphique ci-dessous montre que l’offre totale est désormais à son plus bas niveau depuis deux ans, totalisant 125 milliards de dollars.

La capitalisation boursière a culminé à 188 milliards de dollars avant la crise de Terra en mai 2022, ce qui signifie que les pièces stables sur le marché ont chuté d’un tiers au cours des 16 derniers mois. L’effet de l’évaporation brutale du stablecoin UST est clairement visible dans le graphique ci-dessus. De plus, il est également évident que l’offre totale n’a cessé de diminuer depuis lors.

Au-delà des difficultés dans l’espace cryptographique, l’environnement macro a fait partie intégrante de la baisse. La politique monétaire stricte mise en œuvre dans le sillage d’ une inflation galopante signifie que les taux sont passés de près de zéro à plus de 5 %.

Alors que les bons du Trésor offrent soudainement de solides rendements, l’investissement le plus sûr au monde semble naturellement beaucoup plus attrayant. Dans le même temps, l’attrait relatif des pièces stables et des divers produits générateurs de rendement en cryptographie est diminué.

Le déclin se poursuit en 2023

Le recul est le même dans toute la sphère de l’investissement. Ne cherchez pas plus loin que le marché boursier, le S&P 500 ayant reculé de 20 % l’année dernière pour atteindre son pire rendement depuis 2008. Ce qui est intéressant, c’est que la baisse de l’offre de pièces stables s’est poursuivie tout au long de 2023. Et ce, malgré un rebond des actifs à risque. y compris à la fois le marché boursier et la crypto.

Cela souligne d’autres problèmes. Alors même que les rendements du trading fi ont augmenté si fortement, nous avons constaté exactement le contraire au sein de DeFi. Les rendements extrêmement élevés ont attiré de nombreuses personnes vers ce secteur pendant la pandémie, mais ils se sont révélés non durables, exacerbant les sorties de capitaux qui auraient déjà eu lieu en raison de la trajectoire des taux de change.

À l’exception de Tether, qui a fait preuve d’une résilience remarquable avec une part de marché atteignant des sommets sans précédent, les principales pièces stables ont toutes été ébranlées. Cliquez sur « lire la chronologie » sur le graphique ci-dessous pour voir la baisse au cours des deux dernières années.

Il convient de noter que même si la crise de Terra a été de loin l’événement le plus sismique ayant frappé le marché des pièces stables, d’autres incidents se sont produits au cours des deux dernières années qui ont eu un impact sur le secteur.

En février, le BUSD de marque Binance a fermé ses portes et son émetteur Paxos, domicilié à New York, a été contraint d’abandonner la frappe de la pièce en raison des lois sur les valeurs mobilières. La liquidation du BUSD a été progressive et en grande partie sans incident, mais la perte d’une monnaie stable majeure et les plus grandes préoccupations réglementaires n’ont guère aidé les choses.

Le deuxième plus grand stablecoin au monde, l’USDC, a connu un épisode plus dramatique en mars. 3,3 milliards de dollars des réserves soutenant le stablecoin, soit l’équivalent de 8 % de l’offre totale en circulation à l’époque, étaient détenus dans la Silicon Valley Bank, qui s’est soudainement effondrée.

La panique a balayé le marché, le taux de change étant tombé jusqu’à 88 cents. Finalement, l’administration américaine est intervenue pour garantir les dépôts et l’ancrage a été rapidement rétabli.

Bien que Tether ait été bien placé pour aspirer une partie du capital fuyant ces pièces stables, il n’a pas tout capturé – le reste a simplement quitté entièrement l’espace.

C’est l’ampleur des dégâts causés à l’ensemble de l’écosystème cryptographique, ainsi que les difficultés de DeFi, qui ont réellement conduit au retrait du marché des pièces stables, plutôt que les ratés susmentionnés (et en termes cryptographiques, c’est tout ce qu’ils étaient) pour l’USDC et le BUSD. Les préoccupations réglementaires n’ont pas non plus aidé et, en plus de la peur suscitée par l’incident du SVB, elles constituent un facteur à l’origine de l’augmentation de la part de marché de Tether au détriment de l’USDC au cours des six derniers mois (l’USDC est basé aux États-Unis alors que l’USDT est européen)..

L’offre de pièces stables étant désormais à son plus bas niveau depuis deux ans, il sera intéressant de suivre l’avenir. Cela est particulièrement vrai à l’approche de la fin du cycle de resserrement. De plus, les évolutions réglementaires de ces dernières semaines semblent favorables à la cryptographie, Grayscale remportant un procès historique contre la SEC et les ETF Bitcoin spot semblant enfin se rapprocher.

Si la cryptographie se rétablit considérablement, on pourrait s’attendre à ce que la capitalisation boursière des pièces stables augmente à nouveau. Là encore, l’incertitude reste élevée et les prix ont déjà considérablement augmenté cette année, mais la liquidité, le volume et l’offre de pièces stables ont tous été supprimés.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.