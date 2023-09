Chers fans de SCHD ETF : achetez également des actions DGRO et VIG

Le Schwab US Dividend Equity (SCHD) est l’un des ETF axés sur les dividendes les plus populaires parmi les fonds de revenu et de dividendes. Le fonds est apprécié pour son historique de croissance des dividendes sur 11 ans. Il a également un rendement en dividendes de 3,53 %, ce qui est supérieur à celui d’autres fonds populaires comme le SPDR S&P 500 (SPY) et l’ETF Invesco QQQ.

SCHD est un excellent ETF

Comme je l’ai déjà écrit, Schwab US Dividend Equity est un excellent fonds, composé de certaines des plus grandes sociétés de premier ordre aux États-Unis. Les plus grandes sociétés du fonds sont Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot et Chevron. Les autres sociétés du fonds sont Pepsico, Merck et Coca-Cola.

Ce sont toutes des sociétés de grande qualité qui ont une longue expérience en matière d’augmentation des paiements aux investisseurs. Plus important encore, contrairement à SPY, qui est axé sur l’industrie technologique, SCHD est plus large. Les secteurs de l’industrie, de la santé, de la finance, des biens de consommation de base et des technologies de l’information représentent plus de 10 % du portefeuille.

Le plus grand défi pour le fonds Schwab US Dividend Equity est qu’il ne compte aucune société en croissance majeure. En tant que tel, le fonds a manqué certains des thèmes les plus importants du marché au cours des dernières années. Par exemple, comme Warren Buffett, il a manqué des tendances clés comme les véhicules électriques (Tesla), le streaming (Netflix), l’intelligence artificielle (Nvidia) et le cloud computing (Microsoft).

Un autre défi est qu’il n’a pas investi dans certaines des sociétés clés qui génèrent le plus de rendements. Par exemple, elle n’est pas présente dans des partenariats énergétiques comme Enterprise Product Partners (EPD) et Energy Transfer (ET). L’énergie ne représente que 8 % du fonds. De plus, il n’a aucun investissement dans des REIT.

DGRO et VIG sont également d’excellents fonds

ETF SCHD contre DGRO contre VIG

Je pense que les investisseurs SCHD devraient également envisager de diversifier leurs portefeuilles avec des ETF de croissance de qualité. iShares Core Dividend Growth (DGRO) et Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) sont parmi les meilleures alternatives.

Ces deux fonds sont très liquides, avec respectivement plus de 23 milliards de dollars et 66 milliards de dollars. En outre, ce sont des fonds bon marché avec un ratio de dépenses de 0,06 % et 0,08 %, respectivement.

Le fait le plus important concernant ces deux fonds est que, comme SCHD, ils ont investi dans des sociétés de qualité qui ont un historique de croissance des dividendes. Les principales entreprises du DGRO sont Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson et Apple.

VIG est davantage pondéré vers les entreprises technologiques, qui représentent 22 % du fonds. Ses plus grandes entreprises sont Microsoft, Apple, Exxon, UnitedHealth et Visa. Par conséquent, investir dans SCHD, VIG et DGRO donnera à votre fonds un équilibre entre croissance, valeur et revenu.

En plus de ces fonds, je recommande également d’allouer certains fonds à d’autres ETF d’options d’achat couvertes. Justement, j’adore avoir à la fois JPMorgan Equity Premium (JEPI) et JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ).

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.