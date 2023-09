Voici pourquoi le cours de l’action ING Bank est tombé à un support clé

Plus

Le cours de l’action du groupe ING (AMS : INGA) a plongé vendredi, devenant l’une des valeurs bancaires européennes les moins performantes. L’action s’est effondrée à 12,43 euros, son plus bas niveau depuis le 2 août. Il a chuté de plus de 7,5 % par rapport à son plus haut niveau de cette année.

Nouvelles taxes bancaires aux Pays-Bas

Le groupe ING est la plus grande banque néerlandaise avec près de 1 000 milliards d’actifs sous gestion. Elle dessert plus de 14,9 millions de clients principaux aux Pays-Bas et dans d’autres pays européens. Cela en fait un bon baromètre de l’état de l’économie néerlandaise.

La principale raison pour laquelle le cours de l’action ING s’est effondré de plus de 5 % est un nouveau vote du gouvernement néerlandais en faveur d’une augmentation des impôts. Justement, ils ont voté une augmentation de 70 % du prélèvement bancaire, qui rapportera selon eux plus de 850 millions d’euros.

Les responsables politiques ont également voté en faveur de l’introduction de taxes sur les rachats d’actions, qui, espèrent-ils, rapporteront plus de 1,2 milliard d’euros. Ils espèrent utiliser cet argent pour financer une augmentation du salaire minimum et une aide à la garde d’enfants. Les analystes estiment que ces taxes toucheront ING et d’autres banques comme ABN Amro.

Les résultats les plus récents ont montré que la banque ING se portait bien. Son bénéfice avant impôts a bondi de 14% à 3 milliards d’euros. Cette hausse a été favorisée par la hausse des taux d’intérêt en Europe, où la Banque centrale européenne (BCE) les a poussés à leur plus haut niveau jamais enregistré.

Les banques comme ING profitent de la hausse des taux d’intérêt, car cela entraîne une hausse des revenus nets d’intérêts. Le problème est que les taux élevés ont tendance à générer des rendements décroissants puisqu’ils entraînent des taux de défaut plus élevés.

L’autre défi est que des taux plus élevés ont conduit à des appels à des taxes exceptionnelles, qui affecteront les rendements globaux pour les actionnaires.

Prévisions de cours de l’action ING

Le graphique journalier montre que le cours de l’action ING a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois, aidé par la hausse de la rentabilité. En cours de route, les actions ont formé une configuration de canal ascendant indiquée en vert. Il a retesté le côté inférieur de ce canal vendredi.

Dans le même temps, les actions sont tombées en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. L’indice de force relative (RSI) a formé une tendance de divergence baissière.

Par conséquent, à ce stade, davantage de baisse sera confirmée si le titre évolue en dessous du côté inférieur du canal. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 12 €. L’alternative est le moment où il rebondit vers le haut du canal à 13,53 €.

