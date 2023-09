Le prix du Moonbeam (GLMR) en hausse de 55 % malgré un large déclin du marché – voici pourquoi

La parachain Moonbeam basée à Polkadot a dominé les tendances du marché de la cryptographie aujourd’hui, avec son jeton natif, $GLMR, gagnant plus de 55 % au cours des dernières 24 heures.

GLMR a défié l’humeur baissière du marché suite à la dernière annonce de la principale bourse coréenne Upbit.

Upbit pour lister Moonbeam

Upbit Korea a confirmé son intention de coter le GLMR de Moonbeam le lundi 25 septembre. L’altcoin a pris une position haussière après l’annonce. Moonbeam bénéficiera d’une liquidité améliorée à mesure de son entrée sur le marché coranique.

De plus, la nouvelle confirme la popularité croissante de Moonbeam dans le domaine financier. Pendant ce temps, les utilisateurs d’Upbit Korea peuvent commencer à échanger du GLMR contre du Bitcoin à partir d’aujourd’hui (25 septembre) à 18h00, heure normale de Corée.

GLMR a réagi à cette annonce avec un optimisme massif. Son volume sur 24 heures a gagné un incroyable 2 049 % pour atteindre 57 823 742 $, tandis qu’une hausse de 56,90 % a placé sa capitalisation boursière à 196 183 002 $.

Pendant ce temps, la flambée impressionnante des prix s’est produite alors que le vaste secteur de la cryptographie était baissier. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a plongé de 1,25 % au cours de la dernière journée.

Bitcoin a présenté des tendances baissières sur toutes ses périodes. La principale crypto-monnaie a perdu respectivement 3,28 %, 1,77 % et 0,19 % au cours des sept derniers jours, 24 heures et une heure.

À propos du réseau Moonbeam

Moonbeam est une parachain basée sur Polkadot qui crée des plateformes de contrats intelligents conviviales. Il vise une vitesse maximale dans les opérations réseau sans compromettre la sécurité. Les pièces GLMR servent à diverses fins au sein du réseau Moonbeam, notamment le paiement de frais et la possibilité pour les détenteurs de participer au jalonnement.

Pendant ce temps, la dernière annonce montre l’engagement d’Upbit à proposer à ses clients des projets de cryptographie lucratifs. De plus, cela correspond à la mission de la bourse de fournir des actifs au potentiel prometteur.

En plus d’augmenter la liquidité et le volume des échanges, la cotation en bourse présentera Moonbeam aux fans de crypto en Corée, catalysant ainsi une plus grande adoption du projet. Cela entraînerait une croissance impressionnante et une flambée des prix.

