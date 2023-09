A une semaine de la fin du mois de septembre, Bitcoin est en hausse de 2,49 %. Si les prix restent stables, sans enregistrer de baisse majeure, la crypto-monnaie terminera probablement le mois de septembre en hausse et ce sera la troisième fois que l’actif numérique phare et, par extension, le marché, enregistreront une bougie verte au cours du mois au cours des 10 dernières années.

L’optimisme est susceptible d’augmenter et, pour les investisseurs, quelques nouveaux projets pourraient offrir l’opportunité de faire une entrée anticipée. Shiba Memu, actuellement en prévente, pourrait être l’un de ces joyaux cryptographiques.

Uptober, « historiquement » bon pour la crypto-monnaie

Dès lors que des mois de « rektember » ont été à la hauteur de leurs attentes avec un rendement négatif, les 30 jours suivants ont été marqués par une reprise décente. Cela s’est produit au cours des six années précédant 2022, à l’exception de 2018, où les prix ont chuté de 5,58 % en septembre et de 3,83 % en octobre.

Octobre, historiquement positif et surnommé « Uptober » sur le marché des crypto-monnaies, a enregistré des rendements mensuels plus élevés à toutes les occasions, sauf deux : octobre 2014 et 2018. L’année dernière, comme le montrent les données de Coinglass, les prix ont chuté de 3,12 % en septembre avant d’augmenter de 5,56 % le mois suivant.

Save Graphique mensuel du cours de Bitcoin de septembre. Source : TradingView

Bien que les performances historiques n’indiquent pas les résultats futurs, les analystes ont envisagé des catalyseurs potentiels qui pourraient voir le marché des crypto-monnaies augmenter. Il s’agit notamment de l’adoption continue par le grand public à Wall Street et de l’annonce potentiellement explosive d’un premier ETF au comptant pour le marché américain.

Shiba Memu : une approche unique des pièces mèmes axée sur l’IA

Certes, Shiba Memu est un projet de pièce de monnaie. Cependant, contrairement à ses concurrents, Shiba Memu a intégré la technologie blockchain et l’intelligence artificielle pour créer un projet unique.

Plutôt que de s’appuyer sur des stratégies humaines traditionnelles pour gagner du terrain, ce génie de l’IA déploiera le traitement du langage naturel, l’analyse prédictive et la reconnaissance vidéo/image pour créer un nouveau tableau de bord d’IA. Cela permet à Shiba Memu de libérer son pouvoir via des communiqués de presse ciblés, des campagnes sur les réseaux sociaux et l’engagement direct des utilisateurs sur Internet. Le tableau de bord robotique prendra également en compte les commentaires et récompensera les détenteurs de jetons SHMU pour leurs suggestions.

Une machine de marketing autosuffisante pourrait voir une trajectoire de croissance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour le projet, avec une adoption bénéficiant aux détenteurs de jetons. La prévente du jeton natif SHMU a jusqu’à présent permis de récolter plus de 3,1 millions $.

Visitez le site Web de Shiba Memu pour en savoir plus sur le fonctionnement du projet.

Quel est le prix de Shiba Memu aujourd’hui ?

Les premiers investisseurs du projet ont vu le prix du jeton SHMU augmenter toutes les 24 heures, passant de 0,011125 $ à un stade final initial de 0,0244 $ au bout de 60 jours. Cependant, face à une demande élevée et à la volonté des investisseurs de prendre des positions précoces via la prévente, l’équipe a prolongé la prévente, les prix grimpant à 0,029125 $ aujourd’hui.

Avec les hausses de prix quotidiennes verrouillées, le prix du jeton SHMU lors de la prévente augmentera à 0,0370 $. Cela signifie qu’en achetant aux niveaux actuels, les investisseurs pourraient verrouiller des gains de 100 % au moment où les jetons arriveront sur les échanges de crypto-monnaies. En dehors de cela, acheter maintenant pourrait très bien fonctionner pour les investisseurs qui envisagent une opportunité d’investissement à long terme – la conservation de jeton.

Est-ce le bon moment pour acheter des jetons SHMU ?

Bien que des gains à court terme similaires à ceux enregistrés avec Pepe (PEPE) plus tôt cette année soient probables, c’est le pari à long terme sur la technologie d’IA de Shiba Memu qui pourrait être important pour les détenteurs de SHMU. La feuille de route décrit ce qui pourrait être une année 2024 exceptionnelle : le lancement du tableau de bord marketing de l’IA, l’expansion et les partenariats et la mise en ligne du jeton SHMU sur les principaux échanges de crypto-monnaies.

Ces développements pourraient parfaitement correspondre au marché haussier attendu pour 2024, catalysé par l’adoption à part entière de la crypto-monnaie dans le contexte de la réduction de moitié du Bitcoin.

Pour Shiba Memu, une entrée forte sur le marché dans un contexte d’intérêt accru pour l’intelligence artificielle pourrait être un déclencheur supplémentaire pour un nouvel élan. En effet, la vente de jetons SHMU devrait se dérouler jusqu’à la fin du mois d’octobre – le prix étant susceptible d’augmenter lorsque les jetons arriveront sur le marché.

Si vous êtes intéressé par Shiba Memu, rejoignez la prévente ici.

