Prévisions du cours de l’action Nio : le smartphone est un frein, pas un catalyseur

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le cours de l’action Nio (NYSE : NIO) sera à l’honneur dans les prochains jours alors que la société dévoilera son smartphone. Les actions ont plongé mardi à 8 dollars, leur plus bas niveau depuis le 23 juin. Ils ont reculé de plus de 48 % par rapport au plus haut niveau d’août.

Nio Inc. fait face à des vents contraires majeurs

Copy link to section

Nio est l’une des principales entreprises chinoises de véhicules électriques, autrefois considérée comme l’équivalent national de Tesla, la plus grande entreprise du secteur. Récemment, Nio a été confronté à de nombreux défis, notamment une croissance lente et une concurrence élevée.

La concurrence est un défi majeur pour toutes les entreprises chinoises de véhicules électriques. Il y a quelques années, il y avait plus de 500 entreprises dans ce secteur, aidées par d’énormes subventions du gouvernement. Aujourd’hui, il existe moins de 100 entreprises.

Nio est en concurrence avec deux types d’entreprises. Premièrement, il existe des sociétés spécialisées dans les véhicules électriques comme Xpeng et Li Auto, qui ont toutes gagné des parts de marché au fil des ans. Deuxièmement, certains constructeurs automobiles traditionnels comme Volkswagen, BMW et General Motors ont lancé leurs véhicules électriques.

Le principal défi de Nio est que le marché chinois est désormais saturé. De plus, l’entreprise n’a aucune part de marché à l’étranger. Et récemment, les dirigeants européens se sont engagés à enquêter sur des sociétés chinoises comme Nio, Xpeng et Li Auto.

Les résultats les plus récents ont montré que les revenus de Nio s’élevaient à plus de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 18,50 % par rapport à l’année précédente. Ses marges brutes sont tombées à 1 % au deuxième trimestre, contre 13 % au deuxième trimestre 2022. Elle a également augmenté ses coûts de R&D de 55,6 %, Nio espère en livrer entre 50 000 et 70 000 au troisième trimestre.

Lancement du smartphone Nio

Copy link to section

Nio espère donc que son nouveau smartphone contribuera à accélérer sa croissance. Les livraisons de ces téléphones commenceront jeudi de cette semaine. Les téléphones coûteront entre 889 $ et 1 029 $.

Néanmoins, je pense que les smartphones ne constitueront pas une activité majeure pour l’entreprise. Premièrement, j’ai l’impression que les téléphones sont assez chers. En tant que tel, de nombreux acheteurs potentiels pourraient préférer acheter les nouveaux iPhones à la place.

Deuxièmement, l’industrie des smartphones est désormais fortement saturée par des entreprises comme Apple, Samsung et Xiami détenant une part de marché importante. Les nouveaux fabricants de smartphones, dont Nothing et Google Pixel, ont eu du mal à gagner des parts de marché.

Troisièmement, l’industrie des smartphones n’est pas en croissance. Dans un rapport récent, Counterpoint Research a constaté que les ventes de smartphones ont suivi une tendance à la baisse au cours des derniers mois. La plupart des marques, dont Samsung, Vivo, iPhone et Oppo, sont en baisse.

Par conséquent, je pense qu’au lieu de lancer un smartphone, l’entreprise devrait plutôt se concentrer sur l’amélioration de ses opérations et de sa rentabilité en matière de véhicules électriques.

https://www.youtube.com/watch?v=0A-ugTPAfDk&pp=ygUObmlvIHNtYXJ0cGhvbmU%3D

Prévisions du cours de l’action Nio

Copy link to section

Graphique Nio par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Nio a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a récemment franchi l’important niveau de support à 10,73 $, le point le plus haut du 30 mars.

Le titre est resté en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours et du support crucial à 9,55 $ (plus bas du 3 janvier). Par conséquent, les perspectives pour le titre sont baissières, le prochain niveau de support à surveiller étant à 7,21 $, le point le plus bas du 31 mars.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.